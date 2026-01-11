Legătura ombilicală dintre Venezuela și Cuba. George Friedman analizează cum vor SUA să elimine influența Rusiei din coasta Americii

Statele Unite, sub administrația lui Donald Trump, își reorientează atenția spre emisfera vestică. După arestarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, președintele american a amenințat că SUA ar putea declanșa o operațiune similară și în Cuba, stat aflat în relații strânse cu Federația Rusă. Într-un interviu recent, analistul George Friedman, fondatorul Geopolitical Futures, a explicat de ce, pentru a domina emisfera vestică, America trebuie să rezolve problema cubaneză, o amenințare care persistă încă de la Criza rachetelor din 1962.

Amenințarea strategică a Cubei

Potrivit expertului american, Cuba reprezintă un pericol major pentru securitatea SUA din două motive esențiale. În primul rând, proximitatea geografică – insula se află la doar 145 kilometri de Florida. În al doilea rând, tratatul militar recent încheiat cu Federația Rusă reînvie spectrul unei prezențe militare ostile în sfera de influență a Americii.

„Este o problemă fundamentală pentru dominarea emisferei vestice. Este o problemă încă din anii 1960, de la Criza rachetelor și este în continuare un pericol pentru Statele Unite, nu doar pentru că este atât de aproape, ci și pentru că recent au semnat un tratat cu rușii pentru a-și reînnoi relațiile de apărare”, arată George Freidman.

Această poziție strategică a Cubei este îngrijorătoare pentru SUA având în vedere că cea mai mare parte a importurilor și exporturilor americane tranzitează coasta Golfului Mexic.

„Atât partea estică, cât și cea vestică a Golfului Mexic pot fi blocate cu ușurință din Cuba, lucru care a fost întotdeauna un coșmar pentru Statele Unite, deoarece cea mai mare parte a importurilor și exporturilor noastre provin de pe coasta Golfului. Așadar, când privești acest întreg tablou și spui „vreau să domin emisfera vestică”, trebuie să începi să te ocupi de cubanezi”, explică Friedman.

Momentul perfect pentru o schimbare de regim

George Friedman consideră că arestarea lui Nicolas Maduro oferă Washingtonului o oportunitate fără precedent. Cuba se află într-o criză economică profundă, fiind dependentă de petrolul venezuelean pentru aproximativ 40% din nevoile sale energetice.

„În mare măsură, există deja un impact social în Cuba. Dacă oprești fluxul de petrol, problema energetică apare masiv. Și din punctul de vedere american, dacă a existat vreodată un moment pentru o schimbare de regim, nu atât în Venezuela, cât mai ales în Cuba, acesta este momentul. Și când ne amintim importanța istorică a Cubei pentru Statele Unite, Statele Unite i-au alungat pe spanioli din Cuba, iar apoi rușii s-au întors”, a explicat expertul american.

Potrivit lui Friedman, strategia americană ar implica o manevră în clește: controlul Mării Caraibilor pentru a bloca petrolul venezuelean către Cuba, combinat cu presiune militară din nord (din Texas) și din sud. Justificarea oficială ar fi lupta împotriva cartelurilor de droguri, dar obiectivul real vizează eliminarea influenței ruse din regiune.

„Problema cubaneză este mai importantă, dar nu poți aborda cu adevărat această problemă până când nu controlezi Marea Caraibilor, blocând petrolul, dar și amenințând Cuba din sud și din nord. Așadar, putem pune Cuba într-o poziție de clește justificând realist prin necesitatea de a bloca cartelurile de droguri. O mare parte din drogurile care ajung în Statele Unite nu sunt cultivate în Venezuela. Sunt cultivate în Columbia. Și chiar Brazilia are cartelurile sale. Așadar, este foarte dificil să dezvolți o economie majoră în același timp în care capitalul este deținut de traficanți de droguri. Cu alte cuvinte, raționalizarea politicii economice din America Latină necesită, într-un fel, marginalizarea traficanților de droguri”, arată fondatorul Geopolitical Features.

Venezuela, piesa cheie în ecuație

Colapsul regimului Maduro din Venezuela devine astfel esențial pentru planul american. Fără petrolul venezuelean, Cuba intră într-o criză energetică majoră, ceea ce ar putea declanșa un colaps social și ar crea condițiile pentru schimbare de regim la Havana.

„Prin urmare, îmbogățirea Cubei, crearea unei situații în care cubanezii să nu mai fie atât de disperați, este în interesul american. În același timp, a face acest lucru în timp ce venezuelenii le trimit petrol, sau mexicanii, sau oricine altcineva, nu va merge în direcția în care ne dorim. Așadar, sperăm la o criză în interiorul Cubei, nu doar economică, ci și politică, și să existe forța pentru a sprijini răsturnarea regimului”, a subliniat George Friedman.