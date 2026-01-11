Victorii superbe pentru toate româncele la Adelaide. Sorana Cîrstea emoții mari, după o căzătură periculoasă

Toate cele trei românce care au luat startul în calificările de la Adelaide au ajuns pe tabloul principal. În ultimul tur, pe hârtie, Sorana Cîrstea avea avea cea mai ușoară misiune. Pe teren, ea a fost cea mai chinuită, în timp ce Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au trecut de adversare mult mai grele.

Sorana Cîrstea a avut emoții în primul set al partidei cu Kamilla Rakhimova, din ultimul tur al calificărilor de la Adelaide. Sportiva noastră a cerut intervenția medicului după ce a căzut destul de rău, însă și-a revenit rapid. În prima parte a meciului, a salvat două mingi de set și a câștigat tie-break-ul, după care a dominat clar partea a doua. 7-6, 6-3 și, după o oră și 57 de minute, veterana de 35 de ani și-a asigurat prezența pe tabloul principal al turneului australian de 500 de puncte WTA.

Rusoaicele ies în calea româncelor în primul tur

Tot în această dimineață, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au trecut de adversare grele. Prima a învins-o pe Katerina Siniakova, sportivă de top 50 WTA, după ce a revenit de la 0-1 la seturi (3-6, 6-3, 6-2), în timp ce Cristian a trecut extrem de ușor, 6-1, 6-3, de Anastasia Potapova, fost loc 21 WTA și învingătoarea de anul trecut de la Transylivania Open.

Jaqueline Cristian va avea parte în primul tur de o adversară tare, rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 10-a jucătoare a lumii, luni, în jur de 6.00 dimineața (ora României). Gabriela Ruse va întâlni tot luni (în jur de 4.00 dimineața) o altă sportivă din Rusia, pe Anna Kalinskaya. Sorana Cîrstea va luca marți dimineață, împotriva unei adversare ce urmează a fi desemnată ulterior. Printre posibilele oponente sunt Dayana Yastremska, Marta Kostyuk și Jelena Ostapenko.