Un detașament de tancuri din SUA va fi dislocat în România, în următoarea perioadă, ceea ce arată că americanii își respectă obligațiile față de parteneri. Generalul (r) Dan Grecu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, că deși Washingtonul a retras câteva sute de soldați din România, prin sosirea tanchiștilor prezența militară americană este chiar mai calitativă decât până de curând.

Relațiile dinte România și Statele Unite ale Americii continuă să fie bune, cel puțin la nivelul comandamentelor militare. Chiar dacă administrația Trump a decis redimensionarea prezenței americane în Europa și a retras militari, inclusiv din România, nu se poate vorbi de o abandonare a partenerilor transatlantici.

O dovedește faptul că, așa cum a anunțat șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, în perioada următoare va fi dislocat un detașament de militari americani cu tancuri Abrams. Evident, acest lucru nu înseamnă că Statele Unite ale Americii ar avea în plan să-și sporească foarte mult prezența militară în țara noastră sau în alte state europene. De fapt, în România vor ajunge militarii unui detașament de tancuri Abrams, dar trebuie precizat și că dislocarea acestui contingent trebuie privită ca parte a prezenței standard a Statelor Unite în România. Anterior, Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale americane în România, ceea ce înseamnă că prezența militară a SUA va rămână la nivelul dinaintea invaziei ruse în Ucraina.

Vești bune de la aliați

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a făcut câteva precizări în acest sens.

„Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea și letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării, potrivit TVR.

Tanchiștii americani vor fi dislocați cel mai probabil la Baza Militară Mihail Kogălniceanu, obiectiv care rămâne important pentru Statele Unite și pentru NATO. Cei circa 120-150 de tanchiști ar urma să ia parte la un exercițiu militar în poligonul de la Smârdan, alături de partenerii lor din Armata Română.

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Doctor în științe militare și informații și fin analist militar, generalul Dan Grecu explică, pentru „Adevărul”, care este mesajul american și oferă un diagnostic lucid asupra problemelor și a poziției României. Din analiza generalului nu lipsesc nici veștile bune, așa cum nu lipsesc nici avertismentele.

Ne lipsesc echilibrul și o politică proactivă

În opinia sa, România va trebui să facă eforturi pentru a preveni deteriorarea relațiilor cu SUA. Dacă la nivelul politicului relațiile nu arată foarte bine, lucrurile stau cu totul altfel din punct de vedere militar, spune generalul. Problema este că la nivel politic, României îi lipsește „firul roșu” politic. Contextul e unul cât se poate de complicat. Noua doctrină americană, botezată neoficial „MAGA-Monroe”, arată evident o diminuarea interesului american pentru Europa în favoarea emisferei vestice și a competiției cu China.

„Strategia americană arată primordialitatea Statelor Unite, indiscutabil. Intențiile de a deține supremația militară, tehnologică și economică nu ne miră, având în vedere pozițiile președintelui american. Vedem o recalibrare a prezenței în Europa, dar în niciun caz o retragere. Probabil cu mai mult accent spre zona de nord-est decât spre sud-estul care ne interesează pe noi. Se readuce în discuție supremația în emisfera vestică – «Noua Doctrină Monroe», pe care americanii o mai numesc acum și «Doctrina Maga-Monroe», ca să facă o apropiere de numele președintelui”, precizează generalul Dan Grecu.

Modelele Finlandei și a Poloniei

România ar avea nevoie de o politică ancorată în realitățile anului 2026. Exemple bune în acest sens ar putea fi Finlanda și Polonia, state care au un cuvânt important de spus în Uniunea Europeană și NATO, iar în același timp își cultivă relații excelente și cu Statele Unite ale Americii.

„Aici este marea noastră problemă: noi, din punct de vedere al politicii externe, nu avem o poziție clară. Nu avem un «fir roșu» la Washington și Bruxelles, nu avem un obiectiv de țară clar care să fie urmărit. Noi suntem reactivi, luăm de-a gata doar ceea ce vine de la Uniunea Europeană, de la NATO, de la prietenii mai mari – asta e eterna problemă a României. Nu știm să spunem nu când e cazul americanilor, nu știm să spunem nu când e cazul europenilor. Ne trebuie un echilibru și o politică inteligentă. Să ne respectăm angajamentele, să fim fideli aliaților și să avem relații excelente cu ei, dar să știm și să ne urmărim propriile interese”, spune generalul Dan Grecu.

În atare situație, ar fi de dorit, consideră el, ca România să fie mai proactivă și mult mai vizibilă. Din acest punct de vedere, faptul că președintele României a evitat să meargă la Formulul de la Davos nu este o nouă bună, consideră generalul.

„Strategia americană arată o schimbare la care trebuie să ne adaptăm, dar nu văd nicio tendință de adaptare la noi. Când puteam avea o legătură cu mai marii lumii la Davos, n-am fost prezenți. Președintele n-a fost la Davos și cred că a făcut o greșeală. Noi trebuie să fim în relații bune și cu SUA, și cu partenerii noștri europeni”, mai arată generalul.

Crește calitatea prezenței americane în România

Faptul că România păstrează relații excelente cu SUA la nivel militar este unul dinte singurele aspecte pozitive, dar contează enorm, mai ales în contextul dat. Vizita în România a generalului Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) arată că aceste relații contează.

„Ne-a încurajat foarte mult faptul că generalul Alexus G. Grynkewicheful, comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), vine cu mesaje pozitive în România și arată că NATO și SUA nu ne abandonează. Iar eu consider că deși s-au redus numeric trupele americane din România, calitativ aș putea spune că au rămas la fel. Mai mult, americanii arată că intenționează să le crească calitativ și mă gândesc în principal la desfășurare unor tancuri în România. Un detașament de tancuri americane aici este un lucru bun. Strategia americană arată primordialitatea Statelor Unite, indiscutabil. Intențiile de a deține supremația militară, tehnologică și economică nu ne miră, având în vedere pozițiile președintelui american. Vedem o recalibrare a prezenței lor militare în Europa, dar în niciun caz o retragere. E adevărat, vorbim de o prezență cu mai mult accent spre zona de nord-est decât spre sud-estul care ne interesează pe noi”, punctează generalul Dan Grecu.

Va trebui să ne facem temele

Totuși, chiar dacă americanii vor continua să fie prezenți în România, la fel ca și partenerii europeni, politicul nu pot face abstracție de situația actuală și vor trebui să ia măsurile ce se impun. Asta înseamnă că România trebuie să investească în propria armată, pentru a-și crrește capacitățile militare.

„Personal nu cred că va fi război cu Rusia. Pe ruși nu i-ar ajuta cu nimic asta, un atac asupra NATO ar fi sinucigaș. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne ghidăm după dictonul «Si vis pacem, para bellum» («Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război» - expresie latină folosită de Publius Flavius Vegetius Renatus în lucrarea sa «De Re Militari»). Altfel spus, trebuie să investim în propria armată, nu o mai putem neglija. Ar fi o neglijență criminală, o inconștiență să continue bătaia de joc la adresa armatei. Cu o armată puternică vom fi în siguranță”, încheie generalul Dan Grecu.