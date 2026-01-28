search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv „Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Un detașament de tancuri din SUA va fi dislocat în România, în următoarea perioadă, ceea ce arată că americanii își respectă obligațiile față de parteneri. Generalul (r) Dan Grecu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, că deși Washingtonul a retras câteva sute de soldați din România, prin sosirea tanchiștilor prezența militară americană este chiar mai calitativă decât până de curând.

Americanii aduc un detașament de tancuri Abrams în România. FOTO: Pixabay
Americanii aduc un detașament de tancuri Abrams în România. FOTO: Pixabay

Relațiile dinte România și Statele Unite ale Americii continuă să fie bune, cel puțin la nivelul comandamentelor militare. Chiar dacă administrația Trump a decis redimensionarea prezenței americane în Europa și a retras militari, inclusiv din România, nu se poate vorbi de o abandonare a partenerilor transatlantici.

O dovedește faptul că, așa cum a anunțat șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, în perioada următoare va fi dislocat un detașament de militari americani cu tancuri Abrams. Evident, acest lucru nu înseamnă că Statele Unite ale Americii ar avea în plan să-și sporească foarte mult prezența militară în țara noastră sau în alte state europene. De fapt, în România vor ajunge militarii unui detașament de tancuri Abrams, dar trebuie precizat și că dislocarea acestui contingent trebuie privită ca parte a prezenței standard a Statelor Unite în România. Anterior, Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale americane în România, ceea ce înseamnă că prezența militară a SUA va rămână la nivelul dinaintea invaziei ruse în Ucraina.

Vești bune de la aliați

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a făcut câteva precizări în acest sens.

„Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea și letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării, potrivit TVR.

Tanchiștii americani vor fi dislocați cel mai probabil la Baza Militară Mihail Kogălniceanu, obiectiv care rămâne important pentru Statele Unite și pentru NATO. Cei circa 120-150 de tanchiști ar urma să ia parte la un exercițiu militar în poligonul de la Smârdan, alături de partenerii lor din Armata Română. 

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Doctor în științe militare și informații și fin analist militar, generalul Dan Grecu explică, pentru „Adevărul”, care este mesajul american și oferă un diagnostic lucid asupra problemelor și a poziției României. Din analiza generalului nu lipsesc nici veștile bune, așa cum nu lipsesc nici avertismentele.

Ne lipsesc echilibrul și o politică proactivă

În opinia sa, România va trebui să facă eforturi pentru a preveni deteriorarea relațiilor cu SUA. Dacă la nivelul politicului relațiile nu arată foarte bine, lucrurile stau cu totul altfel din punct de vedere militar, spune generalul. Problema este că la nivel politic, României îi lipsește „firul roșu” politic. Contextul e unul cât se poate de complicat. Noua doctrină americană, botezată neoficial „MAGA-Monroe”, arată evident o diminuarea interesului american pentru Europa în favoarea emisferei vestice și a competiției cu China.

Generalul Dan Grecu. FOTO: Arhivă personală
Generalul Dan Grecu. FOTO: Arhivă personală

„Strategia americană arată primordialitatea Statelor Unite, indiscutabil. Intențiile de a deține supremația militară, tehnologică și economică nu ne miră, având în vedere pozițiile președintelui american. Vedem o recalibrare a prezenței în Europa, dar în niciun caz o retragere. Probabil cu mai mult accent spre zona de nord-est decât spre sud-estul care ne interesează pe noi. Se readuce în discuție supremația în emisfera vestică – «Noua Doctrină Monroe», pe care americanii o mai numesc acum și «Doctrina Maga-Monroe», ca să facă o apropiere de numele președintelui”, precizează generalul Dan Grecu.

Citește și: Lupta „anticorupție” în comunism. Populația era terorizată, casta conducătoare era răsfățată. Istoric: „Ceaușescu a tolerat derivele consumiste”

Modelele Finlandei și a Poloniei

România ar avea nevoie de o politică ancorată în realitățile anului 2026. Exemple bune în acest sens ar putea fi Finlanda și Polonia, state care au un cuvânt important de spus în Uniunea Europeană și NATO, iar în același timp își cultivă relații excelente și cu Statele Unite ale Americii. 

„Aici este marea noastră problemă: noi, din punct de vedere al politicii externe, nu avem o poziție clară. Nu avem un «fir roșu» la Washington și Bruxelles, nu avem un obiectiv de țară clar care să fie urmărit. Noi suntem reactivi, luăm de-a gata doar ceea ce vine de la Uniunea Europeană, de la NATO, de la prietenii mai mari – asta e eterna problemă a României. Nu știm să spunem nu când e cazul americanilor, nu știm să spunem nu când e cazul europenilor. Ne trebuie un echilibru și o politică inteligentă. Să ne respectăm angajamentele, să fim fideli aliaților și să avem relații excelente cu ei, dar să știm și să ne urmărim propriile interese”, spune generalul Dan Grecu.

În atare situație, ar fi de dorit, consideră el, ca România să fie mai proactivă și mult mai vizibilă. Din acest punct de vedere, faptul că președintele României a evitat să meargă la Formulul de la Davos nu este o nouă bună, consideră generalul.

„Strategia americană arată o schimbare la care trebuie să ne adaptăm, dar nu văd nicio tendință de adaptare la noi. Când puteam avea o legătură cu mai marii lumii la Davos, n-am fost prezenți. Președintele n-a fost la Davos și cred că a făcut o greșeală. Noi trebuie să fim în relații bune și cu SUA, și cu partenerii noștri europeni”, mai arată generalul.

Crește calitatea prezenței americane în România

Faptul că România păstrează relații excelente cu SUA la nivel militar este unul dinte singurele aspecte pozitive, dar contează enorm, mai ales în contextul dat. Vizita în România a generalului Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) arată că aceste relații contează.

„Ne-a încurajat foarte mult faptul că generalul Alexus G. Grynkewicheful, comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), vine cu mesaje pozitive în România și arată că NATO și SUA nu ne abandonează. Iar eu consider că deși s-au redus numeric trupele americane din România, calitativ aș putea spune că au rămas la fel. Mai mult, americanii arată că intenționează să le crească calitativ și mă gândesc în principal la desfășurare unor tancuri în România. Un detașament de tancuri americane aici este un lucru bun. Strategia americană arată primordialitatea Statelor Unite, indiscutabil. Intențiile de a deține supremația militară, tehnologică și economică nu ne miră, având în vedere pozițiile președintelui american. Vedem o recalibrare a prezenței lor militare în Europa, dar în niciun caz o retragere. E adevărat, vorbim de o prezență cu mai mult accent spre zona de nord-est decât spre sud-estul care ne interesează pe noi”, punctează generalul Dan Grecu.

Citește și: Unirea României cu Moldova: ce e posibil și ce nu. Mesajul Maiei Sandu, explicat de un istoric din Germania

Va trebui să ne facem temele

Totuși, chiar dacă americanii vor continua să fie prezenți în România, la fel ca și partenerii europeni, politicul nu pot face abstracție de situația actuală și vor trebui să ia măsurile ce se impun. Asta înseamnă că România trebuie să investească în propria armată, pentru a-și crrește capacitățile militare.

„Personal nu cred că va fi război cu Rusia. Pe ruși nu i-ar ajuta cu nimic asta, un atac asupra NATO ar fi sinucigaș. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne ghidăm după dictonul «Si vis pacem, para bellum» («Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război» - expresie latină folosită de Publius Flavius Vegetius Renatus în lucrarea sa «De Re Militari»). Altfel spus, trebuie să investim în propria armată, nu o mai putem neglija. Ar fi o neglijență criminală, o inconștiență să continue bătaia de joc la adresa armatei. Cu o armată puternică vom fi în siguranță”, încheie generalul Dan Grecu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
gandul.ro
image
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
mediafax.ro
image
Culisele contractelor pentru termoficarea Capitalei: țevi de la o firmă cu legături cu oligarhi ruși și lucrări făcute de o companie administrată de consilierul lui Nicușor Dan
fanatik.ro
image
Viața la -40 de grade Celsius, într-o casă de lemn din Laponia: „Cel mai apropiat oraș e la 3 ore de mers cu mașina”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Câţi bani poţi face cu Uber într-un weekend, în Bucureşti: trebuie să ai maşina pe numele tău
playtech.ro
image
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Ce spunea și cu ce se ocupa cetățeanul turc Atas Abdullah, la Rahova. Imagini și dezvăluiri inedite din spatele gratiilor VIDEO
mediaflux.ro
image
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
click.ro
image
De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran pe Natalia Guberna: „Mă plăcea pentru că…” Cât a plătit impozit, în 2026: „Am strâns bani din timp” Artista face 68 de ani
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi