 Românii care drogau oameni pentru a-i jefui, condamnați în Marea Britanie. Ce pedepse au primit după ce două dintre victime au murit | adevarul.ro
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Românii care drogau oameni pentru a-i jefui, condamnați în Marea Britanie. Ce pedepse au primit după ce două dintre victime au murit

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Doi români comitatul Gloucestershire au fost condamnați joi, 13 august, la câte 17 ani de închisoare după ce au drogat mortal doi bărbați și au otrăvit alți doi pentru a-i jefui.

Adina Mihai și Mădălin Dumitru/FOTO: Thames Valley Police
Adina Mihai și Mădălin Dumitru/FOTO: Thames Valley Police

Potrivit Poliției din Thames Valley, Adina Mihai și Mădălin Dumitru au exploatat în mod deliberat bărbați în scopuri financiare, „manifestând o totală lipsă de considerație față de consecințele devastatoare ale acțiunilor lor.”

Cei doi morți, Gary Mouat (37 de ani) și Malcom King (80 de ani), „erau membri foarte iubiți ai familiilor lor, iar moartea lor a lăsat o durere de durată celor care i-au cunoscut. Pentru Mihai și Dumitru, aceștia au fost tratați ca oportunități de câștig financiar, fiind motivați exclusiv de lăcomie”.

Poliția spune că ancheta a fost complexă și a scos la iveală un tipar periculos de comportament al celor doi români, care ar fi putut rămâne nedescoperit.

Ancheta a implicat eforturi susținute din partea ambelor forțe de poliție, cu sprijinul Serviciului Procuraturii Coroanei, pentru a preveni alte victime. Poliția consideră că sentința reflectă gravitatea faptelor și îi încurajează pe cei care cred că ar fi putut fi victime ale celor doi să se prezinte și să sesizeze autoritățile.

Ademeneau bărbați cu servicii sexuale

Potrivit judecătorilor, Adina Mihai, care se prezenta drept lucrătoare sexuală, și partenerul ei, Mădălin Dumitru, stabileau întâlniri cu bărbați care plăteau pentru serviciile pe care aceasta le promova online, la locuințele acestora.

Instanța a aflat că celor patru bărbați li s-au pus substanțe în băuturile alcoolice, fiind folosit puternicul sedativ gamma-butirolactonă (GBL), pentru ca cei doi să-i poată jefui.

Procurorul Julian Evans KC a declarat că Mădălin o lăsa pe Adina la locuința victimei și aștepta în apropiere, aparent înarmat, în cazul în care apăreau probleme.

După ce o încuraja pe victimă să consume alcoolul în care fusese pus GBL, ea aștepta până când bărbatul își pierdea cunoștința, apoi căuta obiecte pe care să le fure, precum bani, parfumuri, bijuterii și ceasuri scumpe.

El a declarat că inculpații, care locuiseră anterior în Birmingham înainte de a se muta la Ilford, erau „dispuși să acționeze în acest fel din lăcomie”.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea Brunner a spus că doza de GBL, cunoscută în mod obișnuit drept un drog asociat violurilor, era administrată victimelor în mod „aleatoriu”.

Adina Mihai venise în Marea Britanie din România pentru a lucra în industria sexului și își promova serviciile online, cerând plata în avans. Moartea lui Malcolm King, în august 2024, nu a fost considerată suspectă inițial.

După moartea lui Gary Mouat, aproape un an mai târziu, anchetatorii au redeschis cazul lui King. Adina și Mădălin au fost ulterior arestați, iar polițiștii au găsit în mașina lor obiecte furate de la victime și amprentele femeii pe paharele din locuințele bărbaților. Printre bunurile furate se numără bijuterii, parfumuri și un ceas Rolex.

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