Video Rapper învestit premier al Nepalului la 35 de ani. Liderul susținut de generația Z promite reforme și stabilitate în țara sa

Balendra Shah, rapper devenit politician, a fost recent învestit oficial în funcția de prim-ministru al Nepalului, la o lună după ce a câștigat detașat alegerile generale, pe fondul unui val de proteste conduse de tineri.

Balendra Shah. FOTO: X

În vârstă de 35 de ani, Shah – cunoscut publicului drept Balen – a reușit să câștige sprijinul masiv al electoratului printr-un discurs anti-corupție și promisiuni de reformă, pe fondul nemulțumiri față de nepotism și clasa politică tradițională.

Ascensiunea sa politică vine la scurt timp după protestele masive conduse de tineri în 2025, în urma cărora zeci de persoane și-au pierdut viața. Mișcarea a fost alimentată de nemulțumiri legate de corupție, șomaj și stagnare economică.

Shah devine cel mai tânăr premier al Nepalului din ultimele decenii și primul lider provenit din comunitatea Madhesi, un grup indigen cu legături culturale și lingvistice strânse cu India.

Ceremonia de învestire a avut loc la sfârșitul lunii martie și a fost condusă de președintele Ram Chandra Poudel. 

„Eu, Balendra Shah, în numele țării și al poporului, promit că voi fi loial constituției și că îmi voi îndeplini datoria de prim-ministru”, a declarat acesta, îmbrăcat în negru și purtând ochelari de soare, conform DW News.

După învestire, mulțimile adunate au scandat numele noului lider, iar Shah a anunțat imediat componența cabinetului său, urmată de depunerea jurământului de către miniștri.

Cariera sa politică a început în 2022

Înainte de a prelua funcția, Shah a lansat o piesă muzicală optimistă despre viitorul Nepalului, care a strâns peste două milioane de vizualizări în doar câteva ore. Muzica a fost, de altfel, rampa sa de lansare: artistul s-a remarcat în scena rap underground, criticând corupția și inegalitățile sociale.

Cariera sa politică a început în 2022, când a câștigat alegerile pentru Primăria capitalei Kathmandu ca independent. Mandatul său a fost marcat de măsuri anticorupție, dar și de decizii controversate, precum demolarea construcțiilor ilegale, acțiuni criticate de unele organizații pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch.

Ulterior, Shah s-a alăturat Rastriya Swatantra Party (RSP), alături de care a câștigat alegerile din martie, reușind inclusiv să îl învingă pe fostul premier KP Sharma Oli.

Deși susținătorii îl văd ca pe un simbol al schimbării, criticii ridică semne de întrebare privind lipsa de experiență a partidului său și capacitatea de a implementa reformele promise.

Noul premier se confruntă acum cu provocări majore, de la tensiunile geopolitice dintre China și India, până la probleme interne precum șomajul ridicat și o economie fragilă.

În plus, guvernul condus de Shah va trebui să gestioneze și consecințele revoltei din 2025, după ce o comisie de anchetă a recomandat punerea sub acuzare a fostului premier KP Sharma Oli, decizie care va reveni noii puteri politice.

