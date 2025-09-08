Video Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat

Traficul rutier pe DN39, între Constanța și Vama Veche, a fost restricționat luni dimineață la o singură bandă pe sens, după ce un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea. Acesta a protestat față de alegerile prezidențiale.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), protestatarul avea asupra sa un steag și un telefon mobil și a scandat în repetate rânduri „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”, conform videoclipurilor postate de publicația locală Ziua de Constanța.

După un timp, bărbatul a fost coborât în siguranță, iar traficul a revenit treptat la normal pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din județul Constanța.

Ajuns la sol, acesta a declarat doar „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”, întrebat dacă protestează față de ceva anume.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri, care au montat o saltea gonflabilă pe partea carosabilă pentru a preveni eventuale incidente.

„Pe DN 39 Constanţa – Vama Veche, în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricţionat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens”, au transmis reprezentanţii IGPR.







