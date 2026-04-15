Video Scandal la AUR. Altercație între deputatul Dan Tanasă și un membru al partidului. „Bă, tu mă faci pe mine borfaș?”

Momente tensionate după o ședință AUR, când un membru al formațiunii a intrat într-un conflict verbal și fizic cu deputatul Dan Tanasă. Situația e escaladat și s-a lăsat cu injurii, bătaia fiind evitată datorită persoanelor care i-au despărțit pe cei doi. Momentul a fost filmat și publicat pe Facebook.

Imaginile, publicate ulterior pe rețelele de socializare, surprind o discuție aprinsă între cei doi, care a degenerat după ce Dan Tanasă a refuzat să poarte o conversație, afirmând că „nu stă la masă cu borfașii”. În acel moment, celălalt bărbat a încercat să îl lovească.

Videoclipul a fost publica și comentat de Iulian Drăghici (USR), care a criticat incidentul și a acuzat comportamente agresive în interiorul formațiunii.

„Dan Tanasă ne prezintă o nouă mostră de «suveranism» autentic tip AUR, sărind la gâtul celor care luptă cot la cot cu el pentru partid dar nu i se subordonează la ordin. Adevăratul pericol pentru România este o guvernare AUR alături de PSD în care golanul și hoțul să decidă direcția țării”, a scris acesta în postare.

În imagini apare și Cristina Vaida, membră a Consiliului Național de Conducere al AUR, care încearcă să calmeze situația și afirmă că „situația a escaladat”.

Bărbatul implicat în incident îi reproșează lui Dan Tanasă tonul folosit: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, afirmă acesta în timpul altercației.

Potrivit informațiilor transmise de Digi24, reprezentanții AUR susțin că incidentul nu a avut loc în sediul central al partidului și că nu este unul recent. Formațiunea afirmă că ar fi fost vorba despre o tentativă de agresiune, nu despre o bătaie propriu-zisă, iar persoana implicată ar fi fost ulterior exclusă din partid.

AUR mai precizează că episodul s-ar fi petrecut în urmă cu câteva luni, într-o filială din Harghita, și nu în cadrul unei ședințe recente.