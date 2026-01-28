Scafandrii militari au neutralizat mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului Midia

Scafandrii militari au neutralizat miercuri, 28 ianuarie, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia.

„Militarii Centrului 39 Scafandri au neutralizat miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 14:00, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia.

Mina a fost descoperită pe plaja din dreptul poligonului în jurul orei 10:00, fiind puse în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de pregătire a intervenției.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat opt dintre cele 149 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre”, transmite MApN.

Recent, Ministerul Apărării anunța că Forțele Navale Române au predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, care asigură siguranța traficului maritim.

Comanda va trece apoi la Bulgaria, România urmând să reia conducerea în prima jumătate a anului 2027.