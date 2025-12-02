Cine răspunde pentru moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti. Patru persoane, acuzate oficial în Italia

Patru persoane au fost puse sub acuzare în Italia, la o lună după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, incident în care și-a pierdut viața muncitorul român Octav Stroici.

Patru persoane sunt oficial anchetate de Parchetul din Roma în legătură cu prăbușirea unei părți din Torre dei Conti, clădire istorică din zona Forumurilor Imperiale, care s-a surpat pe 3 noiembrie și a provocat moartea muncitorului român Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, care a rămas prins sub dărâmături mai bine de 11 ore.

Este vorba despre trei arhitecți și un inginer, printre care se numără și șeful de șantier, ei fiind puși oficial sub acuzare, la aproximativ o lună de la incident, în urma anchetelor dispuse de magistrații din Piazzale Clodio.

Potrivit publicației Roma Today, una dintre investigațiile dispuse ar putea viza analiza tehnică detaliată a materialelor și a dărâmăturilor rezultate în urma prăbușirii.

Dosarul vizează acuzații de „dezastru din culpă, omor și vătămare corporală din culpă”, comise prin încălcarea normelor privind prevenirea accidentelor de muncă.

Conform informațiilor preliminare, anchetatorii analizează posibilitatea ca prăbușirea să fi fost provocată din cauza unei erori în evaluarea riscurilor structurale ale clădirii, care se afla în proces de restaurare, precum și de eventuale deficiențe în validarea proiectului tehnic.

Vă reamintim că tragedia în care şi-a pierdut viaţa Octav Stroici a avut loc pe 3 noiembrie, în jurul orei 11:00, în Largo Corrado Ricci, când o parte din Torre dei Conti s-a prăbușit, alerta fiind dată atât de muncitori, cât și de trecători.

În jurul orei 12:50, în timpul intervenției echipelor de salvare, a avut loc o a doua prăbușire, care a afectat etajele superioare ale structuriişi a generat un nor dens de praf și moloz.

Octav Stroici, unul dintre cei patru muncitori aflați la fața locului, a fost scos în viață din dărâmături după aproximativ 11 ore, fiind transportat de urgență la Spitalul Umberto I, însă el a murit la scurt timp din cauza rănilor grave suferite.