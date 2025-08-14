Român dat în urmărire internaţională după ce ar fi abuzat sexual o fetiţă de 6 ani în Germania. I-a promis că o ajută să-şi găsească părinţii

Un român de 31 de ani este principalul suspect în cazul unei fetiţe de 6 ani abuzate sexual şi abandonate într-o pădure, în apropierea unui parc acvatic din Germania. El a fost dat în urmărire internaţională.

Un incident șocant a avut loc sâmbătă seara în parcul acvatic Rulantica din Rust, Germania, unde o fetiţă de doar 6 ani a fost victima unui abuz sexual comis de un bărbat de 31 de ani de naționalitate română, potrivit datelor furnizate de poliţiştii germani, citaţi de Blick. Agresorul a ademenit copila, care se rătăcise de părinții săi din incinta parcului, într-o zonă împădurită din apropiere.

Conform raportului poliției, românul, în vârstă de 31 de ani, care ar fi stabilit în zone de câţiva ani, s-a oferit să o ajute pe fetiţa de 6 ani să-şi caute părinţii de care se pierduse în jurul orei 20:20.

Sub acest pretext, el a dus-o copilă într-o pădure aflată în apropierea parcului, unde a forțat-o să întrețină relații sexuale și apoi a abandonat-o acolo. Abia două ore mai târziu, în jurul orei 22:20, copilul a fost găsit la Kappel-Grafenhausen, la cinci kilometri distanță. Purta doar papuci de baie, un top de bikini albastru deschis și un slip roz, scrie blick.

Românul a fost identificat şi a devenit principalul suspect după ce anchetatorii au analizat înregistrările video, furnizate de operatorul parcului. Cercetările au fost preluate de Parchetul din Freiburg și Poliția Criminală din Offenburg.

Marți, 12 august, la cererea Parchetului, instanța a emis mandate de percheziție și arestare pentru suspect, dar acesta nu a fost găsit la domiciliu, astfel că a fost dat în urmărire internațională.

În acelaşi timp, poliția germană a făcut un apel la publicla popolaţi, solicitând ca oricine a observat persoane suspecte însoțite de o fetiță în zona parcului acvatic și a pădurii din apropiete sâmbătă, între orele 20.20 și 22.20, să contacteze autoritățile.