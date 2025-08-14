search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Român dat în urmărire internaţională după ce ar fi abuzat sexual o fetiţă de 6 ani în Germania. I-a promis că o ajută să-şi găsească părinţii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un român de 31 de ani este principalul suspect în cazul unei fetiţe de 6 ani abuzate sexual şi abandonate într-o pădure, în apropierea unui parc acvatic din Germania. El a fost dat în urmărire internaţională.

Poliţia îl caută pe românul suspectat că ar fi abuzat sexual o copilă de 6 ani. FOTO: Shutterstock
Poliţia îl caută pe românul suspectat că ar fi abuzat sexual o copilă de 6 ani. FOTO: Shutterstock

Un incident șocant a avut loc sâmbătă seara în parcul acvatic Rulantica din Rust, Germania, unde o fetiţă de doar 6 ani a fost victima unui abuz sexual comis de un bărbat de 31 de ani de naționalitate română, potrivit datelor furnizate de poliţiştii germani, citaţi de Blick. Agresorul a ademenit copila, care se rătăcise de părinții săi din incinta parcului, într-o zonă împădurită din apropiere.

Conform raportului poliției, românul, în vârstă de 31 de ani, care ar fi stabilit în zone de câţiva ani, s-a oferit să o ajute pe fetiţa de 6 ani să-şi caute părinţii de care se pierduse în jurul orei 20:20.

Sub acest pretext, el a dus-o copilă într-o pădure aflată în apropierea parcului, unde a forțat-o să întrețină relații sexuale și apoi a abandonat-o acolo. Abia două ore mai târziu, în jurul orei 22:20, copilul a fost găsit la Kappel-Grafenhausen, la cinci kilometri distanță. Purta doar papuci de baie, un top de bikini albastru deschis și un slip roz, scrie blick.

Românul a fost identificat şi a devenit principalul suspect după ce anchetatorii au analizat înregistrările video, furnizate de operatorul parcului.  Cercetările au fost preluate de Parchetul din Freiburg și Poliția Criminală din Offenburg.

Marți, 12 august, la cererea Parchetului, instanța a emis mandate de percheziție și arestare pentru suspect, dar acesta nu a fost găsit la domiciliu, astfel că a fost dat în urmărire internațională.

În acelaşi timp, poliția germană a făcut un apel la publicla popolaţi, solicitând ca oricine a observat persoane suspecte însoțite de o fetiță în zona parcului acvatic și a pădurii din apropiete sâmbătă, între orele 20.20 și 22.20, să contacteze autoritățile.

violenta femei linie telefonica urgenta
Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Familie din Iași distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Momentul în care Carmen Iohannis a gafat în public! Și-a arătat părerea despre țară chiar la evenimentul preferat al soțului
playtech.ro
image
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!