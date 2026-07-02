Video România trimite ajutor umanitar în Venezuela după cutremurele devastatoare. Misiunea este realizată cu o aeronavă militară C-17

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o aeronavă militară de transport strategic C-17 Globemaster III a decolat joi, 2 iulie, de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, având la bord ajutoare umanitare destinate Republicii Bolivariene a Venezuelei, afectată de cutremurele produse pe 24 iunie 2026.

Potrivit MApN, aeronava a decolat în jurul orei 11.30 și transportă materiale de cazarmament (n. r. saltele, perne, pături, cearșafuri etc.) și produse medicale pentru populația din regiunea Yaracuy, grav afectată de seisme.

Misiunea are loc după ce autoritățile venezuelene au solicitat sprijin internațional, iar Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin care statele participante mobilizează resurse pentru sprijinirea zonelor afectate.

Participarea României la operațiunea umanitară a fost aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 29 iunie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Misiunea este realizată în cadrul programului Strategic Airlift Capability

Ministerul Apărării precizează că zborul este efectuat în cadrul programului multinațional Strategic Airlift Capability (SAC), din care România face parte alături de alte 11 state.

„Prin această misiune, Ministerul Apărării Naționale valorifică participarea României la programul SAC, contribuind la eforturile statului român de acordare a asistenței umanitare internaționale și își reafirmă angajamentul de a sprijini, alături de partenerii naționali și internaționali, comunitățile afectate de dezastre și alte situații de urgență”, a transmis MApN.

Programul Strategic Airlift Capability, înființat în 2008, oferă celor 12 state participante acces la trei aeronave de transport strategic Boeing C-17 Globemaster III, utilizate pentru misiuni militare, operațiuni umanitare și intervenții în situații de urgență. România deține o cotă din orele de zbor disponibile, pe care le poate utiliza în cadrul angajamentelor asumate în NATO, Uniunea Europeană și ONU, precum și pentru misiuni de sprijin umanitar.