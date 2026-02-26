search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE. Oana Țoiu: „Mai avem de obținut 4, dar acest lucru nu este o simplă birocrație”

0
0
Publicat:

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, 26 februarie, că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Ultimul aviz, adaugă aceasta, a vizat piețele financiare, „printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ștampilă» de încredere pentru marii investitori globali.”

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - «clubul țărilor dezvoltate», obiectivul Guvernului României în 2026”, transmite Oana Țoiu.

Aceasta anunță că ultimul aviz favorabil OCDE a vizat piețele financiare și este considerat unul dintre cele mai dificile, deoarece reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali.

Negocierile au implicat Ministerul Finanțelor, ASF, BNR, Ministerul Muncii, premierul și echipa MAE, iar eforturile lor au dus la acest rezultat final.

„România și-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004”

„Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce priveşte apartenența la organizațiile internaționale, după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană.

România și-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic și reforme interne pentru a primi invitația de a începe negocierile”, adaugă ministrul.

Oana Țoiu spune că România a lucrat intens în ultimii ani pentru aderarea la OCDE, demonstrând că este la nivelul statelor dezvoltate în majoritatea domeniilor.

Ea subliniază că efortul coordonat între ministere, Guvern, Președinție, mediul de afaceri, academic și societatea civilă a făcut ca aderarea în 2026 să fie un obiectiv realist, susținut de coaliția de guvernare și facilitat de echipa MAE condusă de Luca Niculescu.

„Am primit undă verde în domenii esențiale precum Educația, Sănătatea, Mediul Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operațiuni economice internaționale, Statistica și acum pentru Piețe Financiare.

Mai avem de obținut 4 avize dar acest lucru nu este o simplă birocrație ci un test pentru disponibilitatea administrației de a se moderniza şi o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu țările a căror susținere ne este necesară”, transmite Oana Țoiu.

În ziua de 9 februarie, Ministerul Finanțelor anunța că România a primit Avizul Formal de la Comitetul pentru Afaceri Fiscale al OCDE.

Adoptarea Avizului Formal confirmă angajamentul ferm și capacitatea instituțională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competență a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum și alinierea politicilor și practicilor fiscale naționale la cele mai bune standarde și practici ale OCDE.

OCDE este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial.

Este o platformă pentru a compara experiențele politice, pentru a căuta răspunsuri la probleme comune, pentru a identifica bunele practici și pentru a coordona politicile interne și internaționale ale membrilor săi. OCDE este un observator oficial al Națiunilor Unite.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Impozit de INFARCT pentru un antreprenor din Cluj! Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni
gandul.ro
image
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
mediafax.ro
image
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Demis pentru incompetență de Ilie Bolojan, a fost numit vicepreședinte o lună mai târziu
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Trucul folosit în Olanda pentru a usca hainele în câteva minute în timpul iernii. Olandezii fac asta de ani de zile
playtech.ro
image
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic