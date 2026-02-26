România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE. Oana Țoiu: „Mai avem de obținut 4, dar acest lucru nu este o simplă birocrație”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, 26 februarie, că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Ultimul aviz, adaugă aceasta, a vizat piețele financiare, „printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ștampilă» de încredere pentru marii investitori globali.”

„România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - «clubul țărilor dezvoltate», obiectivul Guvernului României în 2026”, transmite Oana Țoiu.

Aceasta anunță că ultimul aviz favorabil OCDE a vizat piețele financiare și este considerat unul dintre cele mai dificile, deoarece reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali.

Negocierile au implicat Ministerul Finanțelor, ASF, BNR, Ministerul Muncii, premierul și echipa MAE, iar eforturile lor au dus la acest rezultat final.

„România și-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004”

„Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce priveşte apartenența la organizațiile internaționale, după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană.

România și-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic și reforme interne pentru a primi invitația de a începe negocierile”, adaugă ministrul.

Oana Țoiu spune că România a lucrat intens în ultimii ani pentru aderarea la OCDE, demonstrând că este la nivelul statelor dezvoltate în majoritatea domeniilor.

Ea subliniază că efortul coordonat între ministere, Guvern, Președinție, mediul de afaceri, academic și societatea civilă a făcut ca aderarea în 2026 să fie un obiectiv realist, susținut de coaliția de guvernare și facilitat de echipa MAE condusă de Luca Niculescu.

„Am primit undă verde în domenii esențiale precum Educația, Sănătatea, Mediul Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operațiuni economice internaționale, Statistica și acum pentru Piețe Financiare.

Mai avem de obținut 4 avize dar acest lucru nu este o simplă birocrație ci un test pentru disponibilitatea administrației de a se moderniza şi o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu țările a căror susținere ne este necesară”, transmite Oana Țoiu.

În ziua de 9 februarie, Ministerul Finanțelor anunța că România a primit Avizul Formal de la Comitetul pentru Afaceri Fiscale al OCDE.

Adoptarea Avizului Formal confirmă angajamentul ferm și capacitatea instituțională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competență a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum și alinierea politicilor și practicilor fiscale naționale la cele mai bune standarde și practici ale OCDE.

OCDE este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial.

Este o platformă pentru a compara experiențele politice, pentru a căuta răspunsuri la probleme comune, pentru a identifica bunele practici și pentru a coordona politicile interne și internaționale ale membrilor săi. OCDE este un observator oficial al Națiunilor Unite.