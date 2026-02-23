Oana Țoiu, ironică cu semnatarul moțiunii simple. „Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum”

Aflată la Bruxelles, Oana Țoiu, ministrul de Externe, a făcut referiri la moțiunea simplă inițiată de grupul Pace Întâi România, la care nu va participa.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, nu va participa luni, 23 februarie, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple formulate de Opoziţie împotriva sa, din cauza unei agende externe.

Țoiu se află la Bruzelles, la întâlnirea miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană (Consiliul de Afaceri Externe), unde se discută două teme esențiale pentru România: sancțiunile împotriva Rusiei și răspunsul european în fața campaniilor de dezinformare.

Totuși, Oana Țoiu a ținut să le răspundă printr-un mesaj pe Facebook semnatarilor moțiunii simple care va fi dezbătută și votată luni în Senat.

”Moțiunea împotriva mea este scrisă de domnul Ninel Peia, care după ce a fost votat a și schimbat partidul și, desigur, semnată de domnul Petrișor Peiu, care a spus public că nu îi pot critica pe românii care fac poze cu Putin și că nu pot spune că aceasta nu este poziția României. Delimitarea de Putin, în perspectiva dumnealui, este “o gafă diplomatică”. Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum, noi nu. Ce încearcă să facă acești domni este ca România să nu fie reprezentată la nivel de ministru în această reuniune. Așa că şi-au copiat propria moțiune pe Mercosur, pe care au depus-o ca să se suprapună pe Consiliul de Afaceri Externe”, a scris Țoiu.

PACE – Întâi România a depus săptămâna trecută o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministra Afacerilor Externe. Moțiunea este susținută de grupul parlamentar al AUR și vizează modul în care ministra Oana Țoiu a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.

Moțiunea simplă este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni”.

Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”.

În document se mai precizează că „fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu, siguranță alimentară și costuri de producție impuse agricultorilor români”. Inițiatorii acestui demers mai critică faptul că „această decizie a fost luată fără consultare interministerială reală” și că „ministrul Agriculturii a declarat public ca nu a fost consultat în stabilirea poziției României”.

Moțiunea simplă va fi dezbătută și supusă la vot în plenul Senatului, începând cu ora 16:00.