search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oana Țoiu, ironică cu semnatarul moțiunii simple. „Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Aflată la Bruxelles, Oana Țoiu, ministrul de Externe, a făcut referiri la moțiunea simplă inițiată de grupul Pace Întâi România, la care nu va participa.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook/Oana Țoiu
Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook/Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, nu va participa luni, 23 februarie, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple formulate de Opoziţie împotriva sa, din cauza unei agende externe.

Țoiu se află la Bruzelles, la întâlnirea miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană (Consiliul de Afaceri Externe), unde se discută două teme esențiale pentru România: sancțiunile împotriva Rusiei  și răspunsul european în fața campaniilor de dezinformare.

Totuși, Oana Țoiu a ținut să le răspundă printr-un mesaj pe Facebook semnatarilor moțiunii simple care va fi dezbătută și votată luni în Senat.

”Moțiunea împotriva mea este scrisă de domnul Ninel Peia, care după ce a fost votat a și schimbat partidul și, desigur, semnată de domnul Petrișor Peiu, care a spus public că nu îi pot critica pe românii care fac poze cu Putin și că nu pot spune că aceasta nu este poziția României. Delimitarea de Putin, în perspectiva dumnealui, este “o gafă diplomatică”. Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum, noi nu. Ce încearcă să facă acești domni este ca România să nu fie reprezentată la nivel de ministru în această reuniune. Așa că şi-au copiat propria moțiune pe Mercosur, pe care au depus-o ca să se suprapună pe Consiliul de Afaceri Externe”, a scris Țoiu.

PACE – Întâi România a depus săptămâna trecută o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministra Afacerilor Externe. Moțiunea este susținută de grupul parlamentar al AUR și vizează modul în care ministra Oana Țoiu a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.

Moțiunea simplă este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni”.

Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”.

În document se mai precizează că „fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu, siguranță alimentară și costuri de producție impuse agricultorilor români”. Inițiatorii acestui demers mai critică faptul că „această decizie a fost luată fără consultare interministerială reală” și că „ministrul Agriculturii a declarat public ca nu a fost consultat în stabilirea poziției României”.

Moțiunea simplă va fi dezbătută și supusă la vot în plenul Senatului, începând cu ora 16:00.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
mediafax.ro
image
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1
fanatik.ro
image
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
libertatea.ro
image
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
digi24.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Banii înapoi pe taxele majorate. Peste un milion de români au plătit deja
mediaflux.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
Kate, William, BAFTA, GettyImages (3) jpg
Prințul William răbufnește: ”Mi-am pierdut calmul”. N-a mai rezistat și a mărturisit la Premiile BAFTA
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești