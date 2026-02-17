România, pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră. Obiectivele pentru 2030 sunt în pericol

România înregistrează cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori în 2024, potrivit unui raport al Comisiei Europene privind progresul către obiectivul de reducere la jumătate a numărului de decese și răniri grave pe șosele până în 2030.



Pe locul al doilea în clasamentul negativ se află Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori, majoritatea accidentelor mortale având loc în zonele rurale.

La polul opus, Suedia rămâne țara cu cele mai sigure drumuri din UE, cu doar 20 de decese la un milion de locuitori, potrivit datelor Uniunii Europene.

Progres lent la nivel european

La nivelul Uniunii Europene, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2024, ceea ce reprezintă o scădere de 12% față de 2019. Cu toate acestea, ritmul este sub ținta necesară: pentru atingerea obiectivelor din 2030 ar fi nevoie de o reducere anuală de 4,6%, subliniază raportul.

Deși Bulgaria rămâne printre statele cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere, autoritățile de la Sofia sunt considerate pe traiectoria corectă: numărul deceselor a scăzut cu 24% față de 2019, iar măsurile din strategia națională de siguranță rutieră (2021–2024) încep să producă efecte.

Finanțarea, principala frână

Raportul Comisiei Europene identifică mai multe obstacole majore care încetinesc progresul:

- limitări de finanțare care întârzie campaniile de prevenție;

- lipsa investițiilor în planuri de mobilitate urbană și infrastructură sigură pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni, bicicliști);

- întârzieri în auditurile și inspecțiile de siguranță rutieră.

- Impactul economic rămâne semnificativ: accidentele rutiere costă UE aproape 2% din PIB, arată datele oficiale.

România, în procedură de infringement

În acest context, România și Franța au fost atenționate de Comisia Europeană pentru netranspunerea corectă a normelor UE privind siguranța infrastructurii rutiere. Executivul comunitar a deschis procedura de infringement pentru nerespectarea Directivei 2008/96/CE, care impune integrarea siguranței utilizatorilor vulnerabili în toate etapele proiectelor rutiere – de la evaluarea inițială până la inspecțiile periodice.

Directiva prevede, printre altele, identificarea și tratarea tronsoanelor periculoase prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere, precum și cerințe noi privind lizibilitatea semnalizării și marcajelor rutiere, inclusiv pentru compatibilitatea cu sistemele moderne de asistență ale vehiculelor.