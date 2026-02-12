BNR: Aderarea la OCDE ar putea aduce României un plus de creștere economică de până la 1% din PIB

Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) oferă un cadru de referință pentru măsuri structurale care pot genera un plus de creștere economică de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, a declarat Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, într-o analiză transmisă miercuri, potrivit Agerpres.

„Integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri structurale care pot aduce un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, dar aceasta depinde de capacitatea instituțională de a internaliza aceste standarde și de a menține un mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung”, a explicat Badea.

Acesta a subliniat că aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale.

„Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie clar definite, dar a căror eficiență depinde de evitarea «instituționalismului de fațadă»”, a adăugat oficialul BNR.

În ceea ce privește dinamica macro-financiară și reducerea primei de risc, Leonardo Badea a arătat că principalul vector de impact este comprimarea acesteia.

„Calitatea de membru funcționează ca un semnal de credibilitate robust, reducând spread-urile la emisiunile de eurobonduri și optimizând serviciul datoriei publice. Îmbunătățirea ratingului de țară este corelată direct cu alinierea la codurile de liberalizare a mișcărilor de capital și a instrumentelor de guvernanță corporativă, care reduc volatilitatea fluxurilor de portofoliu și facilitează tranziția de la investiții bazate pe arbitrajul costului muncii către fluxuri de capital cu intensitate tehnologică ridicată, stimulând productivitatea totală a factorilor (TFP)”, a precizat prim-viceguvernatorul BNR.

El a mai subliniat că un al doilea canal important este reconfigurarea fluxurilor de investiții străine directe, statutul de membru OCDE eliminând barierele pentru marii investitori instituționali, care direcționează capital către piețe ce respectă standarde ridicate de transparență.

De asemenea, dincolo de volumul de capital atras, se observă o tranziție calitativă a investițiilor către sectoare cu valoare adăugată ridicată, cu efect direct asupra productivității muncii.

Referindu-se la experiența altor state, Leonardo Badea a arătat: „În state precum Polonia sau Cehia, alinierea la standardele OCDE a funcționat ca un catalizator pentru integrarea în lanțuri valorice globale complexe, esențială pentru a evita «capcana venitului mediu»”.

Totodată, oficialul BNR a avertizat că beneficiile aderării nu sunt automate și depind de calitatea politicilor publice implementate.

„Aceste beneficii nu sunt derivate automat din actul aderării, ci sunt endogene calității politicilor publice promovate. Dinamica pozitivă este condiționată de menținerea sustenabilității finanțelor publice, pentru a capitaliza pe seama dobânzilor scăzute. Există riscul «reformelor de fațadă», unde modificările legislative nu sunt urmate de o schimbare în funcționarea administrației”, a transmis Badea.

Acesta a subliniat că implementarea reală a standardelor de guvernanță corporativă în companiile de stat și digitalizarea administrației trebuie să continue și după aderare.

„Aderarea la OCDE nu reprezintă doar un proces care se încheie odată cu acceptarea, ci este un proces care se va manifesta la fel de intens prin schimbările pe care le va induce. Aderarea nu schimbă doar legi, ci va schimba mentalități instituționale”, a mai spus prim-viceguvernatorul BNR.

În final, Leonardo Badea a punctat că obținerea statutului de membru OCDE va consolida poziția României în discuțiile internaționale și va sprijini obiectivul mai amplu de convergență cu economiile avansate.