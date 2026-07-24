 Dreame X50 Ultra Complete: timpul pe care îl pierdem înainte să începem curățenia | adevarul.ro
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Dreame X50 Ultra Complete: timpul pe care îl pierdem înainte să începem curățenia

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Toți știm cât durează să faci curățenie. Aproape nimeni nu se gândește, însă, cât timp pierdem înainte să o începem. Strângem cablurile de pe jos, mutăm scaunele, ridicăm bolurile animalelor de companie, verificăm dacă mai este apă în rezervor sau dacă trebuie golit recipientul de praf. Abia după toate acestea începe, de fapt, curățenia.

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Paradoxal, tocmai aceste gesturi mici sunt cele care transformă o activitate de câteva minute într-una pe care ajungem să o amânăm până în weekend. Nu pentru că aspiratul sau spălatul podelelor ar fi dificile, ci pentru că întreaga rutină din jurul lor pare să ceară mai mult timp decât avem la dispoziție.

Poate că de aceea și tehnologia pentru casă începe să fie evaluată după un criteriu diferit. Nu doar cât de bine aspiră, ci cât de puține lucruri trebuie să faci înainte și după ce apeși butonul de pornire.

Din această perspectivă a fost conceput și Dreame X50 Ultra Complete. Robotul aspirator nu este gândit doar pentru a curăța eficient locuința, ci și pentru a reduce cât mai mult intervenția utilizatorului, astfel încât întreaga experiență să devină aproape autonomă. În prezent, modelul este disponibil la un preț special pe evoMAG, fiind o oportunitate potrivită pentru cei care își doresc să investească într-un aspirator robot premium.

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Aspiratorul robot care se adaptează locuinței, fără să fie nevoie să o pregătești înainte

Unul dintre motivele pentru care mulți evită să pornească aspiratorul robot este impresia că locuința trebuie pregătită înainte, iar în acest scenariu pragurile, diferențele de nivel sau obiectele de mobilier foarte joase pot părea obstacole dificile.

Dreame X50 Ultra Complete este proiectat tocmai pentru astfel de situații. Sistemul ProLeap™ îi permite să depășească obstacole și praguri de până la 6 cm, iar navigația VersaLift, cu senzor retractabil, îl ajută să curețe eficient inclusiv sub mobilierul foarte jos.

Cu o putere de aspirare de până la 20.000 Pa, tehnologia TripleUp pentru ridicarea automată a mopurilor și periilor în funcție de suprafață și funcțiile de recunoaștere AI a până la 200 de tipuri de obiecte, X50 Ultra Complete este conceput astfel încât să se adapteze la particularitățile fiecărei locuințe.

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Curățenia continuă chiar și după ce robotul și-a terminat treaba

Diferența apare și după terminarea sesiunii de curățenie. Stația inteligentă PowerDock™ golește automat recipientul de praf, spală și usucă mopurile, reumple rezervorul de apă și dozează soluția de curățare, reducând considerabil numărul intervențiilor pe care utilizatorul trebuie să le facă.

Astfel, robotul este pregătit pentru următoarea sesiune fără pași suplimentari, iar curățenia devine una dintre acele activități care se întâmplă aproape fără să-ți dai seama.

Poate că adevăratul avantaj al unui aspirator robot nu este doar faptul că aspiră sau spală podelele. Ci că elimină toate acele gesturi mici care transformă curățenia într-o activitate pe care o amânăm constant. Pentru că, uneori, timpul pe care îl câștigăm nu este cel petrecut aspirând, ci cel pe care nu îl mai pierdem pregătindu-ne să începem să facem curățenie.

Iar atunci când tehnologia preia sarcinile repetitive din viața de zi cu zi, timpul câștigat poate fi folosit exact așa cum avem nevoie: pentru odihnă, pentru cei dragi sau pur și simplu pentru noi înșine.

Dreame X50 Ultra Complete este disponibil la un preț special pe evoMAG. Mai multe informații despre produs sunt disponibile aici: https://bit.ly/4vI8IVq

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