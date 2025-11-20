Român urmărit internațional, prins în SUA după ce a furat bijuterii. Obținuse un permis auto folosind numele lui David Beckham

Un român care a intrat ilegal în SUA prin Mexic în 2022 a reușit să obțină un permis de conducere legal în statul New York, folosind numele fotbalistului britanic David Beckham.

Potrivit New York Post, bărbatul a folosit atât de multe identități false încât polițiștii nu îi cunosc numele real, a spus directorul executiv al comitatului Nassau, Bruce Blakeman, într-o conferință de presă.

„Se pare că am avut parte de o vizită a unei celebrități în comitatul Nassau: David Beckham”, le-a spus Blakeman jurnaliștilor. „Deși acesta nu e un jucător de fotbal, este o celebritate pentru că este căutat în multe țări.”

Poliția din Nassau a spus că fugarul și iubita sa, identificată drept Veta Roștaș, au intrat în magazinul de bijuterii Kravitz pe 23 octombrie și au ieșit cu o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari.

Folosind tehnologia de recunoaștere facială și imaginile camerelor de supraveghere, au emis un buletin informativ care a ajuns la un analist criminalistic din Marea Britanie, care l-a identificat pe fugar.

Ulterior, poliția din Nassau a reușit să-i dea de urmă și l-a arestat duminică pentru jaful de bijuterii.

Scandalul legat de permisul de conducere al imigrantului este doar cel mai recent exemplu de imigranți ilegali care obțin permise de conducere legitime, în special în state favorabile migranților.

În septembrie, guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a răbufnit după ce poliția din statul său a prins un imigrant cu un permis auto comercial (CDL) din New York, pe care figura bizar mențiunea „No Name Given” („fără nume”).

În cazul falsului „Beckham”, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Vehicule Motorizate (DMV), Walter McClure, a spus că agenția a respectat legea la emiterea permisului, dar a refuzat să ofere detalii.

„Prioritatea principală a DMV este siguranța locuitorilor din New York și respectăm toate legile la emiterea permiselor”, a spus McClure.

Într-o declarație separată, Gordon Tepper, purtătorul de cuvânt al guvernatoarei Kathy Hochul pentru Long Island, a apărat emiterea permisului.

„New York are toleranță zero față de infracțiuni, iar acest individ a fost arestat pentru că sistemul a funcționat”, a spus el.

„Nimic din legislația New York privind permisele de conducere nu împiedică forțele de ordine să verifice persoanele cu mandate sau să urmărească piste internaționale, iar a sugera contrariul induce publicul în eroare”, a adăugat Tepper.

„Beckham” a fost predat acum autorităților federale pentru deportare.

„Sunt sigur că nu acesta este numele lui real”, a declarat marți comisarul poliției din Nassau, Patrick Ryder.