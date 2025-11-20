Câți bani i-au oferit autoritățile britanice unui român, șef al unei bande de pedofili, pentru a părăsi țara în timp ce aștepta procesul pentru 10 violuri

Mircea Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, conducea o rețea est-europeană care viola, droga și exploata minori și femei vulnerabile din Dundee-Scoția.

O anchetă Sky News a descoperit că liderul unei bande românești care abuza sexual minori a fost ofertat cu 1.500 de lire de către autoritățile britanice pentru a fi deportat, în timp ce se afla în închisoare, așteptând procesul pentru 10 violuri.

Potrivit Sky News, în vara anului 2024, în timp ce se afla în arest la HMP Perth, în așteptarea procesului pentru infracțiuni sexuale în serie, oficialii i-au înmânat un formular de „întoarcere voluntară” în cadrul unui program guvernamental care plătește bani cetățenilor străini pentru a părăsi Marea Britanie, scrie Sky News.

Departamentul a decis ulterior să nu-l expulzeze din cauza procedurilor judiciare iminente.

Statutul de imigrant reînnoit în timpul procesului

Într-o altă întorsătură de situație, la doar câteva luni mai târziu - în timp ce se afla în boxa acuzaților la Înalta Curte, acuzat de 10 capete de acuzare de viol - Sky News a descoperit că statutul de imigrant al lui Cumpănășoiu, care urma să expire, a fost reînnoit automat în cadrul programului de stabilire al UE.

El a fost ulterior condamnat la o pedeapsă de 24 de ani, dintre care 20 de ani de închisoare și patru ani cu suspendare, pentru infracțiuni sexuale și trafic de persoane.

Procurorii l-au descris ca fiind un „pește zâmbitor și șmecher” care a filmat odată o victimă urcând într-un copac pentru a scăpa de furia lui, după ce aceasta „nu a reușit” să câștige suficienți bani în bordelurile din Dundee.

Surse Sky afirmă că angajații Ministerului de Interne l-au întâlnit personal pe Cumpănășoiu la închisoarea din Perth, în timp ce acesta se afla în arest preventiv, în august 2024.

Sursele afirmă că acesta „și-a exprimat dorința de a se întoarce acasă” și i s-au înmânat documente pe care să le semneze, prin care era de acord cu o întoarcere asistată financiar, dar planul a fost blocat ulterior.

Însă, într-o altă întorsătură de situație, la 2 decembrie 2024, la jumătatea procesului, statutul său de rezident stabil în UE a fost reînnoit.

O sursă apropiată procedurilor a declarat că aceste dezvăluiri „miros a incompetență”.

Cazul lui Cumpănășoiu e de natură să îngrijoreze, spune un purtător de cuvânt al organizației Rape Crisis Scotland, care ajută victimele infracțiunilor de viol.

"Gravitatea acestui caz a dus, pe bună dreptate, la pedepse importante cu închisoarea pentru autori. Cu toate acestea, nu este clar de ce Ministerul de Interne a încercat să intervină înainte de începerea procesului și de pronunțarea vreunui verdict. Incidentul ridică întrebări cu privire la intențiile Ministerului de Interne și la implicarea sa în procedurile penale active", a spus purtătorul de cuvânt.