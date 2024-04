Român de Top Forbes mondial: „Am vrut să contribui la progres, nu neapărat pentru bani“

Profesor de informatică la Universitatea Berkeley (SUA), Ion Stoica este al cincilea cel mai bogat român, potrivit ediției internaționale a Forbes. Într-un interviu pentru „Adevărul”, el a vorbit despre munca și despre companiile sale și a răspuns întrebării dacă are planuri în România.

Ion Stoica (59 de ani) a ajuns în 1994 în SUA, unde a urmat un doctorat în reţele de calculatoare internet la Carnegie Mellon University, după ce absolvise Facultatea de Automatizări din Bucureşti. A urmat apoi studii post doctorale la Massachusetts Institute of Technology (MIT), în Boston, după care a devenit profesor la altă universitate titrată, Berkeley, în 2001. Azi e unul dintre cel mai bine cotaţi profesori de informatică din SUA, iar în paralel cu viața academică și cu cercetarea a găsit timp și pentru antreprenoriat.

E un nume greu în domeniul inteligenței artificiale

Trei dintre companiile sale depășesc sute de milioane de dolari, iar prima, Databricks, e cotată în Statele Unite la aproape 40 de miliarde de dolari. Și averea lui una pe măsură: 1,2 miliarde de dolari.

Nu întâmplător, Ion Stoica se află în top cinci miliardari români. Însă dacă mulți dintre bogații României sunt „miliardari de carton”, iar unii au făcut avere prin mijloace mai puțin ortodoxe sau din afaceri cu statul, Stoica e un miliardar atipic. El a construit totul exclusiv bazându-se pe creierul, pe intelectul său, departe de România și fără legături sau afaceri dubioase.

Printre clienții săi se numără companii uriașe și bănci de top: JP Morgan, Shell, Hewlett Packard, H&M, Disney, dar și posturi de televiziune cu nume precum CNN și Sky. Pentru el, însă, banii sunt de departe pe plan secund.

„Companiile pe care le-am înfiinţat nu au fost neapărat pentru bani, chiar dacă faptul că au ajuns să valoreze atât de mult mă bucură. Când dezvolţi tehnologii, algoritmi, ca să faci posibil, cum a fost cu Databricks, să prelucrezi datele mult mai rapid şi mai sofisticat decât se putea face înainte, nu poți decât să te bucuri. Motivul principal pentru care am înfiinţat companiile a fost că prin cercetarea pe care o faci şi prin rezultatele pe care le ai să poţi ai un impact mai mare în societate, să contribui într-un fel la progres”, spune el.

Dovadă și faptul că e dispus să doneze o sumă cu multe zerouri, peste 20 de milioane de dolari, universității unde a devenit celebru. O altă dovadă e și faptul că majoritatea produselor companiilor sale sunt open source, adică sunt destinate publicului larg, tuturor oamenilor, gratuit.

„Cred că vor fi 20-25 de milioanede dolari. Asta o să se întâmple când compania o să fie listată, într-un viitor deloc îndepărtat”, explică Stoica.

Vrea să investească în România

Databricks, companie a cărui confondator este din 2013, împreuna cu un alt român, Matei Zaharia, este „perla coroanei”. Nu a fost încă listată, dar valoarea i-a fost estimată la circa 38 de miliarde de dolari.

„Compania merge foarte bine, dar încă nu e listată. Valoarea de 38 de milioarde de dolari este estimată pe piața privată. În realitatea, numai când este listată o să știi cu adevărat”, mai spune el. Până să fie listată, Databricks este în top și crește de la an la an.„Compania o duce bine. Avem cam 6.000 de oameni, de angajați, cred că în ultimul an am crescut cam cu 20-30 de procente în termeni de oameni, iar cifra de afaceri ne-a crescut cu aproape 50%”, explică Stoica.

Pe viitor, el se gândește să investească în România. Deocamdată, Databricks are un birou la Amsterdam, singurul din Europa. Ion Stoica vorbește fără rezerve despre planurile sale de a investi în țară.

„Da, e ceva natural, depinde cum or să decurgă lucrurile. În Europa nu avem decât în Olanda, la Amsterdam, pentru că acolo am cumpărat demult o mică companie și a fost folosită ca bază de extindere. E greu însă de spus dacă va fi în doi, trei sau cinci ani. Depinde de cerințele pieței”, mai spune el.

Pe lâgă Databricks, Ion Stoica e cofondator și are în coproprietate alte două companii importante. Conviva și Anyscale valorează fiecare sute de milioane. Modest, Ion Stoica nu-și asumă niciun merit și nu uită niciun moment meritele colaboratorilor săi. „Ultimele două companii le-am fondat cu studenţii mei. Toate sunt bazate pe cercetarea pe care am avut-o, dar ultimele două sunt bazate pe sisteme open source care au fost dezvoltate la Berkeley de mine şi de colegii şi studenţii mei de acolo”, adaugă el.

Inteligența artificială versus om

Ion Stoica nu a evitat nici subiecte mai delicate. A vorbit despre problemele cu care începe să se confrunte piața tech din SUA, în special companiile de informatică.

„Anul trecut au fost destul de multe disponbilizări. Există probleme, depinde acum și în ce domeniu. Au fost disponibilizări în IT destul de mari, dar pe de altă parte pentru specialiștii în inteligența artificială este o concurență acerbă”, subliniază el.

Ion Stoica crede cu tărie în oameni și spune că mașinăriile și inteligența artificială nu trebuie privite ca un substitut, ci ca o completare.

„Nu cred că inteligența artificială poate înlocui oamenii și nici nu va ajunge să o facă. Inteligența artificială face doar procesele repetitive, nu va înlocui oamenii buni. În schimb inteligența artificială e aliatul nostru și cred că ar trebui să o folosim, ne poate ajuta în viață cam în orice domeniu, de la artă și până în tehnologie. Deci eu sunt un optimist”, încheie Ion Stoica.