Spitalul Județean Satu Mare neagă acuzațiile privind mâncarea servită pacienților: „Imaginile nu ne aparțin”

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare susține că fotografiile care au circulat în spațiul public, reprezentând mâncarea servită pacienților, nu provin din unitatea lor.

Luni seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat pe Facebook două fotografii cu mâncare aparent servită pacienților internați la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Alături de imagini, a scris un mesaj ironic: „Poftă bună celor din conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare! Se spune că eşti ceea ce mănânci, dar cred că de data asta putem parafraza pe modelul «eşti ceea ce le serveşti pacienţilor tăi». Şi nu încercaţi să explicaţi cum la voi «nu se poate» – pentru că în multe alte locuri – SE POATE!”

Ministrul a precizat că fotografiile au fost trimise prin formularul de sesizări de pe site-ul Ministerului Sănătății.

Reacția spitalului: „Imaginile nu provin de la noi”

În replică, conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a transmis un comunicat în care susține că respectivele imagini nu reflectă realitatea din unitatea medicală și că hrana servită pacienților este pregătită cu responsabilitate și în condiții igienice.

„Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare doreşte să aducă la cunoştinţa opiniei publice că imaginile apărute în spaţiul public în data de 4 august 2025, ce ar ilustra hrana servită în unitatea noastră, nu ne aparţin. Fotografiile respective, încărcate prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii, nu reflectă realitatea din cadrul spitalului nostru”, se arată în comunicatul instituției, citat de Agerpres.

Reprezentanții spitalului subliniază că nutriția pacienților este tratată cu seriozitate, fiind parte integrantă a actului medical, nu doar o alimentație de bază: „Din bugetul alocat se fac eforturi constante pentru a oferi un meniu cât mai diversificat şi nutritiv, adaptat nevoilor pacienţilor. Alimentele utilizate sunt atent verificate, preparate zilnic în condiţii igienico-sanitare conforme cu legislaţia în vigoare, neexistând riscul de a fi distribuite alterate”.

Detalii despre meniul zilnic

În același comunicat, se oferă detalii despre tipurile de alimente oferite pacienților, infirmând unele dintre presupunerile făcute pe baza fotografiilor: „În Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare nu se servesc ciuperci, indiferent de forma de preparare. Carnea de porc este servită exclusiv sub formă de tocăniţe, iar carnea de pui este oferită la prânz sub formă de ciocănele, pulpe dezosate sau piept şi doar ocazional, seara, sub formă de tocăniţă”.

DSP confirmă: imaginile nu sunt din spital

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a declanșat o verificare, după apariția imaginilor în spațiul public. În urma controlului efectuat de Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a ajuns la concluzia că mâncarea din poze nu provine din blocul alimentar al spitalului.

„În această dimineaţă, inspectori din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică al Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare s-au autosesizat cu privire la cele apărute în mass-media (...) Concluzia raportului: Produsele alimentare prezentate în imaginile care însoţesc petiţia depusă prin formularul de raportare al Ministerului Sănătăţii nu provin din blocul alimentar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare”, transmite conducerea SJU.

Cerere de retragere a informațiilor

Spitalul solicită public retragerea imaginilor și informațiilor distribuite, susținând că acestea au fost lansate în spațiul public fără o minimă verificare și că aduc prejudicii de imagine.

„Având în vedere cele menţionate, considerăm că imaginile respective au fost distribuite fără verificarea veridicităţii informaţiilor. Solicităm public retragerea acestor informaţii eronate şi încetarea diseminării lor, întrucât ele afectează imaginea instituţiei noastre şi creează panică nejustificată în rândul pacienţilor şi al aparţinătorilor acestora”, se mai arată în comunicatul oficial.