CSM spune că lipsa de personal afectează grav instanțele. „O justiție puternică începe cu resurse umane suficiente”

Consiliul Superior al Magistraturii acuză Guvernul că a blocat concursurile de admitere în magistratură de aproape doi ani și avertizează că lipsa de personal afectează grav funcționarea instanțelor și actul de justiție din România.

Într-o postare publicată pe Facebook, CSM susține că „conduita iresponsabilă a puterii executive din punct de vedere economic, bugetar și al politicilor de personal” a generat un deficit sever de personal în sistemul judiciar.

Potrivit instituției, concursurile de admitere în magistratură sunt blocate „de aproape 2 ani prin acte normative”, iar solicitările repetate adresate Guvernului au rămas fără rezultat.

„CSM s-a adresat Guvernului de 6 ori în acest an solicitând adoptarea de măsuri concrete pentru acoperirea deficitului sever de personal”, se arată în mesajul publicat de Consiliu.

Reprezentanții CSM afirmă că Executivul refuză inclusiv să avizeze memorandumul pentru deblocarea concursului de admitere directă în magistratură, document transmis Guvernului încă din 29 aprilie 2026.

Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că situația actuală a dus deja la blocarea activității unor instanțe.

În acest context, instituția anunță că a fost nevoită să elaboreze un mecanism pentru repartizarea cauzelor în funcție de capacitatea reală a instanțelor de a le gestiona.

Potrivit CSM, măsura ar urma să ofere mai multă predictibilitate cetățenilor în ceea ce privește durata de soluționare a dosarelor.

La finalul mesajului, Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că „o justiție puternică începe cu resurse umane suficiente”.