Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române începe luni, la Bucureşti

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni şi marţi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR 2026), sub tema „Diplomaţia: ancora unei lumi în schimbare".

Ministerul Afacerilor Externe Foto: Adevărul

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române vor fi conduse de ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, şi se vor desfăşura la Bucureşti.

„Evenimentul va reuni şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţi ai instituţiilor executive centrale, ai Parlamentului, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi academic. La deschiderea oficială sunt invitaţi, de asemenea, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti", anunţă MAE într-un comunicat oficial.

Organizată de Ziua Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, RADR 2026 va oferi cadrul pentru evaluarea priorităţilor diplomaţiei române şi pentru coordonarea acţiunii externe a României într-un context internaţional marcat de transformări şi provocări complexe, potrivit News.

„În prima zi a reuniunii, vor avea loc sesiuni dedicate situaţiei din Orientul Mijlociu şi perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomaţiei economice, conectivităţii şi cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României şi competitivităţii, precum şi o sesiune plenară dedicată securităţii. La sesiunea dedicată situaţiei din Orientul Mijlociu invitatul special, prin videoconferinţă, va fi ministrul afacerilor externe al Regatului Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, iar participanţii vor urmări un mesaj video al ministrului egiptean al afacerilor externe, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty", precizează Ministerul Afacerilor Externe.

Dimensiunea europeană va ocupa un loc important în agenda RADR 2026, printr-o sesiune consacrată rolului României în Uniunea Europeană, cu accent pe oportunităţile şi provocările asociate viitorului Cadru Financiar Multianual şi evoluţiei proiectului european.

Un alt capitol important al reuniunii va fi dedicat diplomaţiei economice, inclusiv din perspectiva promovării obiectivelor economice ale României şi a consolidării legăturilor dintre diplomaţia română şi mediul de afaceri.

Agenda va include, de asemenea, teme privind conectivitatea în domeniile energiei, transporturilor şi digitalizării, precum şi cooperarea cu statele din vecinătate, inclusiv în contextul exercitării de către România a preşedinţiilor SEECP şi ICE, menţionează MAE.

„Perspectivele macroeconomice ale României şi priorităţile privind creşterea competitivităţii şi convergenţa în context european vor fi abordate împreună cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Institutului Naţional de Statistică, Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi Băncii Mondiale", se arată în comunicat.

La deschiderea oficială a RADR 2026 vor fi prezentate, de asemenea, mesaje video transmise de miniştri ai afacerilor externe şi înalţi oficiali europeni şi internaţionali.

În seara zilei de 31 august, ministrul afacerilor externe va găzdui recepţia dedicată RADR şi Zilei Diplomaţiei Române, care va debuta cu un program artistic susţinut de artişti ai Operei Naţionale Bucureşti.

Cea de-a doua zi a RADR 2026 va debuta cu primirea şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de către Preşedintele României, la Palatul Cotroceni. Prim-ministrul României se va întâlni la Palatul Victoria cu şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, urmând ca programul să continue cu sesiuni de lucru închise.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române reprezintă principalul forum anual de reflecţie şi coordonare al diplomaţiei române, oferind cadrul pentru evaluarea priorităţilor de politică externă şi pentru coordonarea acţiunii reţelei diplomatice şi consulare a României, subliniază MAE.