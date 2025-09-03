Restricții de trafic pe autostrăzile A2 și A3, din cauza unor lucrări

Centrul Infotrafic a anunțat că din cauza unor lucrări s-au impus, miercuri, restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3.

Restricțiile sunt pe A3, sensul București – Ploiești, până la ora 16:00, pe banda 2, la kilometrii 56+250 metri, 58 și 66+700 metri, în vederea efectuării unor lucrări de colmatare, dar și pe A2, sensul Constanța – București, până la ora 09:00 – 18:00, pe banda 2, la kilometrul 62+700 metri, pentru efectuarea de lucrări de reparații la parapetul median.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.