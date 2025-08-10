search
Duminică, 10 August 2025
Restricții de circulație pentru camioane pe șoselele din județele Dolj și Mehedinți. Va fi Cod roșu de caniculă

Luni, în județele Dolj și Mehedinți, circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționată între orele 12:00 și 20:00, din cauza codului roșu de caniculă.

Restricții de circulație din cauza caniculei FOTO: Arhivă
Restricții de circulație din cauza caniculei FOTO: Arhivă

Autoritățile au anunțat că luni vor fi restricții de circulație pe șoselele din județele Dolj și Mehedinți din cauza caniculei. Cele două județe sunt vizate de o avertizare cod roșu.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la data de 11 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (Cod Roșu de caniculă), va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri naționale și drumuri expres din județele Dolj și Mehedinți, scrie News.

Vor fi exceptate de la aceste restricţii transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, transporturi funerare, transporturi poştale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanţi, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate, transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării, transporturi de apă îmbuteliată, transporturi de produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciţii multinaţionale, produse alimentare diverse ş.a.

În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, restricţiile pot fi ridicate, menţinute sau prelungite.

În condiţiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic accentuat, poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor ca, înainte de a porni la drum, să se asigure că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcţionale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală, care se manifestă prin întârzierea reacţiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipirea foarte deasă sau chiar adormire la volan.

De asemenea, se recomandă atenţie la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăţi conducătorilor auto în perceperea obstacolelor şi anticiparea conduitei celorlalţi participanţi la trafic.

Astfel, şoferii ar trebui să evite, pe cât posibil, călătoriile în jurul după-amiezii, în special cei cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară, să aibă un însoţitor în autovehicul.

În cazul călătoriilor pe distanţe lungi, se recomandă opriri mai dese, în spaţiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru odihnă şi hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, cu consecinţe negative asupra vigilenţei la volan.

Totodată, şoferii trebuie să păstreze o distanţă adecvată faţă de autovehiculul din faţă, pentru a putea reacţiona în siguranţă în caz de nevoie, să folosească centura de siguranţă şi dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor.

”Încercaţi să vă păstraţi calmul pe toată durata deplasării şi să manifestaţi respect în trafic, întrucât comportamentul agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări tragice”, atrag atenţia poliţiştii rutieri.

Societate

