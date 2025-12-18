search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momente dramatice în Capitală: alpiniștii salvatori au coborât de pe bloc și au intrat pe geam pentru a salva o femeie

0
0
Publicat:

O intervenție complexă coordonată de Poliția Capitalei a avut loc miercuri, 17 decembrie, în Sectorul 3 al Capitalei, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuință, din cauza unor probleme personale. Femeia refuzase orice formă de cooperare.

Femeia a refuzat inițial orice formă de cooperare. FOTO: captură video
Femeia a refuzat inițial orice formă de cooperare. FOTO: captură video

Apelul la 112 a fost primit miercuri în jurul orei 12:30. Femeia avea un comportament agitat și refuza orice formă de cooperare. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 23 Poliție, care au evaluat situația și au constatat existența unui risc iminent.

Având în vedere gravitatea cazului, a fost activat un dispozitiv specializat, fiind solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

În intervenție au fost implicați negociatori specializați și echipe de asalt, iar operațiunea a fost sprijinită de structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Polițiștii au delimitat perimetrul și au coordonat forțele implicate. Prioritatea a fost protejarea vieții femeii aflate în pericol și prevenirea oricărui incident.

Pentru susținerea intervenției și asigurarea condițiilor de siguranță, la fața locului au fost mobilizate și echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpiniști salvatori, care a acționat în rapel, în sprijinul dispozitivului coordonat de Poliția Capitalei.

La momentul oportun, echipa de asalt a pătruns în locuință iar femeia a fost preluată în siguranță. Aceasta a fost transportată de echipajele medicale la spital, unde se află în afara oricărui pericol, a precizat Poliția Capitalei.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Temperatura greșită care strică cozonacul chiar din primele 10 minute. Greșeala pe care o fac mulți acasă
playtech.ro
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
În ce zone va ninge de Crăciun și Revelion. Cum va fi vremea de sărbătorile de iarnă
mediaflux.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
Biserica Sf Nicolae și Sf Voievozi jpg
Tăcerea de piatră a Măldăreștilor: biserica boierească ce străjuiește culele Olteniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?