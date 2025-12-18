Video Momente dramatice în Capitală: alpiniștii salvatori au coborât de pe bloc și au intrat pe geam pentru a salva o femeie

O intervenție complexă coordonată de Poliția Capitalei a avut loc miercuri, 17 decembrie, în Sectorul 3 al Capitalei, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuință, din cauza unor probleme personale. Femeia refuzase orice formă de cooperare.

Apelul la 112 a fost primit miercuri în jurul orei 12:30. Femeia avea un comportament agitat și refuza orice formă de cooperare. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 23 Poliție, care au evaluat situația și au constatat existența unui risc iminent.

Având în vedere gravitatea cazului, a fost activat un dispozitiv specializat, fiind solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

În intervenție au fost implicați negociatori specializați și echipe de asalt, iar operațiunea a fost sprijinită de structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Polițiștii au delimitat perimetrul și au coordonat forțele implicate. Prioritatea a fost protejarea vieții femeii aflate în pericol și prevenirea oricărui incident.

Pentru susținerea intervenției și asigurarea condițiilor de siguranță, la fața locului au fost mobilizate și echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpiniști salvatori, care a acționat în rapel, în sprijinul dispozitivului coordonat de Poliția Capitalei.

La momentul oportun, echipa de asalt a pătruns în locuință iar femeia a fost preluată în siguranță. Aceasta a fost transportată de echipajele medicale la spital, unde se află în afara oricărui pericol, a precizat Poliția Capitalei.