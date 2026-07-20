Reguli noi la angajările în Armată: toate interviurile de selecție din MApN vor fi înregistrate video

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, anunță publicarea în Monitorul Oficial a ordinului de ministru prin care, „pentru transparență și corectitudine”, interviurile din comisiile de selecție ale MApN vor fi filmate.

Potrivit ministrului, măsura se va aplica în toate unitățile militare din țară.

„O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile. De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul «nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu»”,explică Radu Miruță, luni, 20 iulie, într-o postare pe Facebook.

Măsura se va aplica de la 1 august

Comisiile de selecție din Ministerul Apărării vor fi obligate să înregistreze interviurile începând cu 1 august 2026, anunță ministrul.

„Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”.

Amintim că MApn a anunțat, luna trecută, lansarea celui mai amplu proces de recrutare din ultimul deceniu: scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara.

„Armata Româna face angajări. Aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnica de ultima generație tocmai s-a derulat in mai puțin de un an si tocmai a fost semnat, iar din 07 septembrie, 6763 de noi colegi care vor fi declarați admiși in cele 38 de județe unde se fac recrutări, vor începe serviciul”, preciza, atunci, Radu Miruță.