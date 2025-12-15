Ministrul Mediului merge mai departe cu reformele din Guvern. Diana Buzoianu a trimis către avizare proiectul privind reorganizarea Romsilva

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat luni că a trimis către avizare la ministere proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, care prevede scăderea numărul direcţiilor silvice la 13, de la 41 în prezent.

"Astăzi am trimis oficial Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei. Dacă nu se doreşte, cu adevărat, blocarea acestei reforme, zilele acestea poate primi HG-ul avizele şi poate fi adoptat în şedinţă de Guvern”, a scris Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, ea a precizat că PSD a susţinut duminică, în şedinţa grupului de lucru al coaliţiei pe reorganizarea Romsilva, că nu mai trebuie trecută nicio reorganizare acum şi că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori pentru că există deja o ordonanţă adoptată pe subiect şi se mai pot impune şi criteriile de performanţă.

"Ieri (duminică, n.r.) a avut loc şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit şi a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect şi mai putem impune şi criteriile de performanţă şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR. La câteva ore după această şedinţă, Romsilva, aflând de această poziţionare a PSD, a ieşit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem nişte studii ...şi să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva. Nu cred că se înţelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne minţim cu "uite reforma, nu e reforma". Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituţie, lăsând neatinse aceleaşi structuri şi grupuri de interese şi mafii locale care au acaparat această instituţie, sub pretextul că vom avea criterii de performanţă şi putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele", a subliniat sursa citată.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a cerut, luni, ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact, în contextul discuţiilor din spaţiul public privind iminenţa adoptării unei hotărâri referitoare la eficientizarea acesteia.

"O reorganizare realizată fără criterii clare şi fără studii serioase poate destabiliza o regie strategică a statului, cu consecinţe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros. În acest moment, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate în spaţiul public nu au un fundament solid şi, în forma prezentată, pot afecta activitatea de administrare a patrimoniului forestier al statului", se arată într-un comunicat al regiei.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în sisteme internaţionale.

Regia administrează şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.