search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Reacția ministrului Justiției după decizia ÎCCJ privind eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea

0
0
Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, miercuri, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu FOTO Daniel Guță / Adevărul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu FOTO Daniel Guță / Adevărul

„Eu nu comentez hotărârile judecătorești care au un caracter definitiv. Ceea ce putem să facem însă este să tragem anumite concluzii și să conturăm anumite perspective, plecând de la realitatea juridică pe care aceste hotărâri judecătorești o conturează. În Ministerul Justiției am reușit activitatea de cooperare judiciară pentru a-l aduce pe domnul Costea în țară”, a declarat ministrul pentru Digi24.

El a susținut totodată că „Ministerul Justiției a acționat imediat după ce această decizie a apărut” și că a întocmit un proiect de lege, transmis apoi Guvernului și care în momentul de față este în Parlament pentru „a corecta această insuficiență legislativă”.

„A fost exercitată o cale extraordinară de atac a recursului în casație, care poate viza hotărâri definitive. Această cale extraordinară de atac nu prevedea, până la decizia Curții Constituționale 50 din 2025, posibilitatea ca și inculpatul să se plângă de faptul că în mod greșit nu i s-a încetat procesul penal pentru că intervenise prescripția. Putea doar segmentul public, adică Ministerul Public”, a mai spus ministrul.

El a adăugat: „Nu le comentez substanța, pentru că nu o cunosc. Este o hotărâre a unei instanțe de judecată”.

Scandalul pensiilor speciale

Întrebat dacă ar putea fi o coincidență faptul că această decizie a venit în contextul scandalului legat de pensiile speciale, Radu Marinescu a spus că el consideră că „nu există niciun fel de legătură între aceste două coordonate”.

„Aceste concluzii sunt următoarele: trebuie să aplicăm legea cu responsabilitate; trebuie să fim foarte atenți la modul în care soluționăm un contencios juridic, mai ales unul care este sensibil; trebuie să avem grijă atunci când legiferăm pentru a evita eventuale ipoteze de neconstituționalitate care pot să apară la foarte mult timp după ce legea a fost adoptată”, a mai spus ministrul.

Ce se întâmplă cu prejudiciile din aceste dosare

„Au fost emise acte normative de multe ori sub impulsul unor evaluări de moment, poate cu o anumită pripă. Au fost declarate neconstituționale după un anumit interval de timp. Toate aceste lucruri ne-au adus într-o situație regretabilă”, a mai declarat Marinescu.

Întrebat ce se întâmplă cu prejudiciile din aceste dosare, care, potrivit deciziei ÎCCJ, trebuie recuperate, și dacă a recuperat statul bani de la inculpați, ministrul a spus: „Legea trebuie aplicată cu fermitate și în mod corect și obiectiv, indiferent de context. Dacă legea impune să se recupereze aceste prejudicii, ele trebuie categoric să fie recuperate. (...) Rămâne această chestiune care este în responsabilitatea statului român. Să recuperăm prejudiciile nu ține de resortul Ministerului Justiției, dar sunt convins că cei care realizează demersurile pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești au făcut și fac acest lucru”.

Context

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție le-a admis recursurile în casație.

Decizia a fost luată după recursul în casație formulat de Sebastian Vlădescu, fost ministru de finanțe, și de Ionuț Mircea Costea, fost președinte al Eximbank. Cei doi au contestat condamnările definitive din 2023 în dosarul „Mită la CFR”, unde compania austriacă Swietelsky ar fi pus la dispoziție 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București–Constanța.

Ionuț Costea este fostul președinte Eximbank. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru mită. A fost adus înapoi în România în vara acestui an, când a fost extrădat din Turcia.

În cazul fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru săvărșirea infracțiunii de trafic de influență și 1 an și 4, însemnând sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. El a executat puțin peste 2 ani din condamnare.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe județe ale țării
mediafax.ro
image
Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova Steaua”
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui Dinamo. “Nu mai vrea să dialogheze cu nimeni!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Când vor fi virate bursele elevilor aferente lunilor septembrie şi octombrie: Banii vor intra direct pe carduri
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Catedrala Națională se închide pe perioadă nelimitată. Când mai poate fi vizitată
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Reese Witherspoon foto Profimedia jpg
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și-a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate