Instanța Supremă a admis cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa

Instanța Supremă a admis joi cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa, argumentând că în dosar s-au descoperit „fapte și împrejurări noi”, dar că această etapă „nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei”.

„În Dosarul 31/64/2025 privind pe Truică Remus, în calitatea de revizuent, prin decizia pronunțată astăzi, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond.

În cauza sus-menționată, Instanța supremă a fost învestită cu apelul împotriva hotărârii pronunțată de Curtea de apel Ploiești prin care fusese respinsă cererea de revizuire, ca inadmisibilă.

Cererea a fost întemeiată pe cazul de revizuire de la art. 453 alin. (1) lit. a) ”s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză”.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a admite în principiu cererea de revizuire are la bază identificarea unor fapte și împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei, oferind posibilitatea de a reevalua probele și circumstanțele în care a fost pronunțată condamnarea.

Menționăm că această procedură nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei”, a informat joi Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat în decembrie 2020 verdictul final în dosarul Ferma Băneasa: omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat la 7 ani de închisoare, israelienii Benjamin Steinmetz şi Tal Silberstein au primit câte 5 ani de închisoare, iar Prinţul Paul – 3 ani şi 4 luni cu executare. De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.

Prezentăm pedepsele pronunţate:

Truică Remus - 7 ani închisoare cu executare

Al României Paul Philippe - 3 ani şi 4 luni cu executare

Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela – 5 ani cu executare

Roşu Robert Mihăiţă – 5 ani cu executare

Benyamin Steinmetz – 5 ani cu executare

Tal Silberstein – 5 ani cu executare

Andronic Dan Cătălin – 3 ani cu suspendare

Marcovici Marius Andrei – 3 ani cu suspendare

Mateescu Lucian Claudiu – 3 ani cu suspendare

Gheorghiţă Dragomira – 4 ani cu suspendare

Dicu Corina Teodora – 4 ani cu suspendare

Stoian Ioan – 4 ani cu suspendare

Muşat Apostol – 4 ani cu executare

Jecu Nicolae – 4 ani cu executare

Popa Caterina – 4 ani cu cu executare

Dima Niculae – 4 ani cu executare

Olteanu Gheorghe – 4 ani cu executare

Delcea Valentin – 4 ani cu executare

„Obligă în solidar pe inculpaţii Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela, Al României Paul Philippe, Muşat Apostol, Dima Nicoale, Jecu Nicolae, Popa Caterina, Delcea Valentin şi Olteanu Gheorghe la plata sumei de 1.019.285,49 euro, contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii efective, către partea civilă Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în calitate de reprezentant al Statului Român, cu titlu de despăgubiri civile materiale”, se mai arăta în decizie.

Faptele, comise în perioada 2006 - 2013

Potrivit DNA, acuzaţiile reţinute în sarcina inculpaţilor vizează infracţiuni comise în perioada 2006 -2013 în diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), ”în interesul obţinerii unor imobile de o valoare deosebită, între care Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa, revendicate fără drept de Paul Philippe Al României”.

Procurorii DNA arătau că prinţul Paul i-a promis lui Truică şi asociaţilor acestuia din grupul infracţional o cotă parte importantă, între 50 la sută şi 80 la sută, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe măsura obţinerii lor, prin contracte fictive de vânzare-cumpărare cu Reciplia SRL.

„Aceasta, pentru ca ei să intervină pe lângă funcţionari publici implicaţi în procedurile de retrocedare, prin influenţa avută în mod direct (fost şi actual consilier al primului ministru) şi indirect, prin intermediul relaţiilor pe care le au în lumea politică, în justiţie, la cel mai înalt nivel şi presă (relaţii de prietenie şi de afaceri cu membri ai Guvernului, parlamentari, funcţionari autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii la ICCJ, contractarea serviciilor unei firme de avocatură de top), astfel încât aceştia, în mod nelegal, să determine obţinerea pe nedrept a bunurilor revendicate de Al României Paul Philipe”, preciza DNA.

După dobândirea Pădurii Snagov şi a Fermei Băneasa, acestea au fost transferate de prinţul Paul, prin contracte de vânzare-cumpărare, către Reciplia SRL, la preţuri mult subevaluate, disimulându-se natura ilicită a provenienţei. Firma respectivă a vândut mai departe altor persoane, fără a încasa vreo sumă de bani.

Prin activitatea infracţională desfăşurată s-a reuşit retrocedarea abuzivă a Pădurii Snagov, cauzându-se un prejudiciu statului de 9.523.769 de euro, precum şi a Fermei Regale Băneasa, cu un prejudiciu în dauna statului de 135.874.800 de euro, menţionau procurorii.