search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan anunță măsuri pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că peste 1.000 de români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar autoritățile pregătesc noi zboruri în zilele următoare, inclusiv curse organizate în cooperare europeană sau charter, contra cost.

Premierul Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / George Călin

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, au fost aduși în țară peste 1000 de cetățeni români. Pe măsură ce situația de securitate permite, organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate”, a transmis premierul într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Șeful Guvernului a informat, totodată, că sunt în pregătire operațională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. El a precizat că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman.

„Continuăm, totodată, colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni. Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară. Începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate”, a mai transmis Ilie Bolojan.

El a anunțat, de asemenea, că vor fi introduse în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism.

„Echipele de asistență consulară au fost suplimentate. Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor. Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”, a conchis premierul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat la rândul lui, sâmbătă, că România mai are în pregătire zboruri pentru a repatria românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu şi a precizat că există un grup în Qatar pentru care este pregătită o cursă charter.

„Pentru grupul din Qatar este o soluţie pe care o avem noi acum la dispoziţie, adică o aeronavă charter angajată de România pentru a face acest zbor. Încă o dată, e un zbor charter, deci ei îşi vor plăti biletele pe acest avion. Nu vom plăti noi, nu va plăti statul român. Dar efortul de a organiza misiunea asta, care aparţine unor agenţii de voiaj, unor linii aeriene, deci există şi costuri care nu sunt materiale în organizarea acestor zboruri. Şi trebuie şi ele considerate. Pentru aceşti cetăţeni, asta este coridorul cel mai sigur unde avem, nu garanţia, dar probabilitatea cea mai ridicată că avioanele pot să aterizeze şi să plece. Sunt în pregătire şi altfel de zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează”, a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El a mai precizat că misiunile de repatriere vor continua şi pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată şi pe liniile de evacuare.

„Singurul zbor care ar urma să ajungă mâine este cel la care am făcut referire ceva mai înainte. Deci îl aşteptăm mâine. Celelalte zboruri ar putea să vină după luni sau marţi. Dar ele sunt operaţiuni în curs”, a explicat Ţărnea.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
mediafax.ro
image
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
fanatik.ro
image
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Pescobar le-a arătat fanilor câți bani are în cont. Ce sume învârte afaceristul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde