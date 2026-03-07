Bolojan anunță măsuri pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că peste 1.000 de români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar autoritățile pregătesc noi zboruri în zilele următoare, inclusiv curse organizate în cooperare europeană sau charter, contra cost.

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, au fost aduși în țară peste 1000 de cetățeni români. Pe măsură ce situația de securitate permite, organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate”, a transmis premierul într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Șeful Guvernului a informat, totodată, că sunt în pregătire operațională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. El a precizat că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman.

„Continuăm, totodată, colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni. Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară. Începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate”, a mai transmis Ilie Bolojan.

El a anunțat, de asemenea, că vor fi introduse în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism.

„Echipele de asistență consulară au fost suplimentate. Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor. Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”, a conchis premierul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat la rândul lui, sâmbătă, că România mai are în pregătire zboruri pentru a repatria românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu şi a precizat că există un grup în Qatar pentru care este pregătită o cursă charter.

„Pentru grupul din Qatar este o soluţie pe care o avem noi acum la dispoziţie, adică o aeronavă charter angajată de România pentru a face acest zbor. Încă o dată, e un zbor charter, deci ei îşi vor plăti biletele pe acest avion. Nu vom plăti noi, nu va plăti statul român. Dar efortul de a organiza misiunea asta, care aparţine unor agenţii de voiaj, unor linii aeriene, deci există şi costuri care nu sunt materiale în organizarea acestor zboruri. Şi trebuie şi ele considerate. Pentru aceşti cetăţeni, asta este coridorul cel mai sigur unde avem, nu garanţia, dar probabilitatea cea mai ridicată că avioanele pot să aterizeze şi să plece. Sunt în pregătire şi altfel de zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează”, a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El a mai precizat că misiunile de repatriere vor continua şi pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată şi pe liniile de evacuare.

„Singurul zbor care ar urma să ajungă mâine este cel la care am făcut referire ceva mai înainte. Deci îl aşteptăm mâine. Celelalte zboruri ar putea să vină după luni sau marţi. Dar ele sunt operaţiuni în curs”, a explicat Ţărnea.