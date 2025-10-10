search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Reacția British Airways după aterizarea de urgență la Otopeni a unui avion al companiei. „Nu a fost fum în cabină”

Publicat:

Un avion al companiei British Airways, care decolase din Turcia, a cerut, joi seară, 9 ocotmbrie, să aterizeze de urgență pe Aeroportul Henri Coandă de la Otopeni, după ce un senzor ar fi detectat fum în interiorul aeronavei.

Aeronava aparține companiei British Airways FOTO Arhivă
Aeronava aparține companiei British Airways FOTO Arhivă

Alarma s-a dat imediat după ora 18:00, când comandantul aeronavei Airbus A320, aparținând companiei British Airways, care venea din Istanbul cu destinația Londra, a solicitat aterizarea cu cod de urgență majoră – fum la bord, relatează Știrile ProTV.

Cei 143 de oameni din aparatul de zbor au fost debarcați. Primele informații ajunse la salvatorii români indicau că, la bord, cel puțin patru persoane ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

Astfel, pe aeroportul Henri Coandă au fost declanșate procedurile de salvare, iar pe pistă au fost mobilizate mai multe mașini de pompieri ISU, echipaje SMURD și echipele de intervenție ale aeroportului.

După aterizare însă, la ora 18:14, comandantul aeronavei a refuzat ca echipele medicale să urce la bord, precizând că nimeni nu are nevoie de îngrijiri medicale. Totuși, cei 136 de pasageri au coborât din avion, iar starea de sănătate a patru stewardeze a fost verificată, după ce acestea au acuzat amețeli și stare de rău.

Ce spune compania

„Nu a fost fum în cabină. La sosire, aeronava a fost întâmpinată de serviciile de urgență, conform procedurii standard.

Siguranța clienților și a colegilor noștri este întotdeauna prioritatea noastră principală, iar echipajul nostru a luat decizia de a devia din precauție, din cauza unei posibile probleme tehnice. Avionul a aterizat în siguranță, clienții au debarcat în mod normal și nu am primit rapoarte privind fum la bord sau spitalizări. Ne cerem scuze clienților noștri pentru perturbarea călătoriilor lor, iar echipele noastre lucrează pentru a-i repune pe drum cât mai repede posibil”, se arată în comunicatul emis de compania British Airways către Știrile PRO TV.

