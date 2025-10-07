Joaca inconștientă a unor adolescenţi din Satu Mare: au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza

Doi adolescenţi de 14 ani din judeţul Satu Mare au fost sancţionaţi de poliţişti după ce au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza pe Aeroportul Internaţional Maramureş, a anunţat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş.

Cercetările au fost realizate de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi, în colaborare cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – IPJ Satu Mare, după ce, în cursul lunii septembrie, pilotul aeronavei a sesizat „un atac laser” în cabină, sursa fasciculului luminos provenind de la sol.

„Din primele informaţii obţinute de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş a reieşit că atacul laser ar fi putut proveni din judeţul Satu Mare. În urma colaborării cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – I.P.J. Satu Mare au fost identificaţi doi minori, ambii de 14 ani, din comuna Crucişor. Faţă de aceştia a fost luată măsura sancţionării contravenţionale conform prevederilor Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian”, a precizat IPJ Maramureş.

Potrivit sursei citate, „lansarea de către o persoană fizică sau juridică, în spaţiul aerian naţional, a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor, fără autorizaţie, sau utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate într-una din fazele zborului sau către turnuri de control al traficului aerian, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni”.

Astfel, cei doi minori au fost sancţionaţi contravenţional, în urma încălcării prevederilor Codului Aerian, pentru punerea în pericol a siguranţei aeronavelor aflate în zbor.