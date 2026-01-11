Video Proteste sângeroase în Iran: aproape 200 de morți. Regimul încearcă să taie accesul la Starlink pentru a izola țara

Numărul manifestanților uciși în Iran a crescut dramatic duminică. Cel puțin 192 de persoane și-au pierdut viața în urma represiunii forțelor de securitate, în cadrul celor mai ample proteste din ultimii trei ani, anunță o organizație neguvernamentală.

Mișcarea a izbucnit la Teheran pe 28 decembrie 2025, după ce comercianții au ieșit în stradă din cauza scumpirilor accelerate și a prăbușirii monedei naționale. Revolta s-a extins rapid în numeroase orașe și a căpătat amploare în ultimele zile.

În timp ce Republica Islamică se confruntă cu una dintre cele mai serioase crize de la Revoluția din 1979, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt „gata să ajute” protestatarii „care aspiră la libertate”.

În replică, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că Iranul va riposta prin lovirea obiectivelor militare și a transportului maritim american în cazul unor atacuri ale SUA.

Președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, urmează să susțină duminică, 11 ianuarie, un interviu televizat în care va aborda situația economică și „revendicările poporului”, potrivit televiziunii de stat.

Iran încearcă să blocheze accesul la Starlink

Pe teren, mobilizarea continuă. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată mulțimi numeroase mărșăluind în noaptea de sâmbătă spre duminică în Teheran, Machhad și în alte orașe. Transmiterea acestor videoclipuri este îngreunată de întreruperea aproape totală a internetului, care durează de peste 60 de ore.

Regimul iranian intensifică eforturile de a controla total accesul la internet, încercând inclusiv să bruieze și să blocheze conexiunile Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, folosit de protestatari pentru a transmite imagini din stradă atunci când rețeaua națională este oprită.

Potrivit experților citați de CNN, autoritățile iraniene ar putea încerca să blocheze și semnalele Starlink, pentru a izola complet țara. Există deja indicii că terminalele satelitare introduse ilegal în Iran sunt bruiate.

Iranul aplică interferențe GPS și perturbări direcționate care duc la pierderi masive de pachete de date, uneori de peste 80%. Un raport citat de IranWire arată că terminalele Starlink au funcționat anterior în timpul altor proteste, însă în ultimele zile „semnalul pare bruiat sistematic, iar zone întregi sunt total izolate digital”.

Între timp, regimul de la Teheran a înaintat plângeri către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, solicitând oprirea Starlink în Iran și invocând faptul că terminalele sunt folosite fără autorizație. Potrivit unui document analizat de cercetători elvețieni de la ETH Zürich, autoritățile iraniene „consideră Starlink o amenințare la securitatea națională”, deoarece permite cetățenilor să ocolească sistemele de cenzură.

ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a confirmat „moartea a cel puțin 192 de manifestanți”, dublu față de bilanțul anunțat vineri, și avertizează că cifra reală ar putea fi mult mai mare.

Alte organizații, precum Centrul pentru Drepturile Omului din Iran și HRANA, vorbesc despre sute de victime și despre spitale copleșite, lipsă de sânge și persoane rănite intenționat prin împușcare, inclusiv în zona ochilor.

Viața cotidiană este aproape paralizată. Magazinele sunt închise, prețurile au explodat, școlile funcționează doar teoretic online, iar întreruperea internetului și a rețelelor de telefonie mobilă face imposibilă comunicarea.