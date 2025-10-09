O aeronavă British Airways a aterizat de urgenţă pe Otopeni. Patru pasageri pe ruta Istanbul-Londra s-au intoxicat cu fum

"O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17:50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum", a precizat CNAB, scrie Agerpres.

Imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgenţă pe aeroport iar aeronava a aterizat în siguranţă la ora 18.14.

La bord au urcat echipajul medical al aeroportului şi un echipaj SMURD. Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Pasagerii vor fi relocați pe alte curse, pentru a ajunge la destinatie (Londra). Aeronava va rămăne pe aeroportul Henri Coandă în noaptea aceasta.