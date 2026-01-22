Un fost funcționar al Ministerului de Externe, acuzat de DNA de un prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii DNA efectuează joi percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar de corupție.

Un fost funcționar din cadrul MAE este vizat într-un dosar de corupție, anunță Direcția Națională Anticorupție.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, la acest moment, la peste 8 milioane de lei”, potrivit DNA.

În cursul zilei de 22 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice.

Surse judiciare spun că vizată de anchetă este o fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care de peste 10 ani s-ar fi folosit de documente false pentru a vira banii unor foşti militari sub formă de salarii, fără ca aceştia să fi fost angajaţi ai ministerului.