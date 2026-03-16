România se află într-un stadiu „avansat” al procesului de aderare la OCDE. Bolojan: „Trebuie să creștem treptat vârsta de pensionare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, 16 martie, că România se află într-un stadiu „avansat” al procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a primit 23 din cele 25 de avize necesare.

„Mă bucur să particip astăzi, alături de secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, domnul Mathias Cormann, la lansarea noii ediții a Studiului economic al OCDE pentru România.

De la deschiderea negocierilor de aderare, în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces de evaluare a politicilor și practicilor sale, raportat la standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Datorită efortului comun al instituțiilor implicate, țara noastră a făcut pași importanți în acest proces de aderare.

Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal și bugetar, pentru piața muncii și pentru creșterea competitivității economiei. Este un punct de referință pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea statului”, a afirmat Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, la evenimentul de lansare a Studiului economic 2026 pentru România elaborat de OCDE.

Ilie Bolojan a declarat că România traversează o perioadă economică dificilă și că modelul de creștere trebuie să se bazeze mai mult pe competitivitate și productivitate, subliniind că au fost făcuți pași pentru consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar.

„După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a detaliat Bolojan.

Acesta a menționat că, la nivelul economiei, studiul arată că România a rezistat la șocurile din ultimii ani și la efectele războiului din Ucraina.

„Creșterea economică a încetinit temporar în 2025, din cauza ajustărilor fiscale și a situației economice din Europa. Totuși, perspectivele rămân pozitive. Estimările arată o creștere de aproximativ 0,7% în 2025 și de circa 1% în 2026, susținută mai ales de investițiile publice și de fondurile europene”, a afirmat Bolojan.

„România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă”

În plan fiscal, obiectivul este să reducem treptat deficitul, să folosim mai eficient banii publici și să avem o absorbție mai bună a fondurilor europene, a adăugat el.

„În ceea ce privește piața muncii, România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă prin politici în educație, sănătate și prin măsuri care să aducă mai mulți oameni activi pe piața muncii.

De aceea, este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48-49 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung”, a transmis Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că pentru creșterea competitivității economiei sunt necesare costuri competitive, o administrație eficientă și reguli clare.

El a subliniat că reformele și investițiile susținute prin PNRR vizează reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice și simplificarea procedurilor pentru companii, iar România accelerează în paralel investițiile europene în infrastructura de transport și în modernizarea rețelelor electrice.

„România își propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv: aderarea la OCDE”

Acesta a evidențiat și faptul că studiul OCDE arată atât progresele pe care le-a făcut țara noastră în ultimii ani, cât și domeniile în care mai avem de lucru și este un reper important pentru reformele care trebuie implementate.

„România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanțele publice și politicile economice. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătățim colectarea și să folosim mai eficient banii publici.

În același timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă și mai rezistentă”, a susținut Bolojan.

Premierul a punctat importanța pentru România a obiectivului de aderare la OCDE.

„La aproape două decenii de la două momente definitorii, aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, România își propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv: aderarea la OCDE”, a declarat Bolojan.

La finalul discursului, premierul le-a mulțumit secretarului general al OCDE și reprezentanților organizației pentru colaborarea avută cu autoritățile române și a subliniat progresele reușite de România în procesul de aderare.

„Suntem într-un stadiu avansat, avem 23 de comitete care au fost parcurse, mai avem încă două comitete. Și sper că împreună, în următoarele luni, vom reuși să parcurgem și aceste etape”, a spus Bolojan.

El a subliniat că în materia aderării la OCDE a existat un acord din partea tuturor forțelor politice.