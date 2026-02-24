search
Raed Arafat, în favoarea majorării vârstei de pensionare: „A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea"

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar, argumentând că experiența acumulată de personalul operativ este esențială și nu ar trebui pierdută prin pensionări foarte timpurii.

Arafat spune că problema reală este pierderea profesională pe care o suferă statul. FOTO Gov.ro
Raed Arafat afirmă că România nu face decât să urmeze tendința europeană, unde vârsta de pensionare în structurile militare a crescut în ultimii ani și subliniază că personalul cu experiență poate rămâne activ, chiar dacă nu mai îndeplinește roluri de intervenție directă, potrivit Digi24.

„A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societeate”, consideră șeful DSU.

În opinia sa, sistemul militar și cel de ordine publică au nevoie de oameni cu experiență, iar pensionările foarte timpurii lasă instituțiile fără resurse umane esențiale.

„Mergeți și în celelalte țări europene să vedeți că peste tot se face acest demers, nu e un demers unic în România”, afirmă Arafat, subliniind că România nu face decât să se alinieze unei tendințe deja generalizate.

Raed Arafat explică și că vârsta nu trebuie privită ca un obstacol absolut în activitatea operativă, ci ca un criteriu pentru redistribuirea responsabilităților.

„Cu cât ești mai mare în vârstă, poate să fie activitatea adaptată. Poate că după o anumită vârstă nu vei mai fi în prima linie, pe mașina de intervenție, ci poate o să lucrezi la prevenire. Există soluții”, spune șeful DSU.

Potrivi șefului DSU, problema reală este pierderea profesională pe care o suferă statul atunci când personalul se retrage prea devreme:

„Te-ai pregătit și după care te pierdem când ești la maximă experiență și să faci treaba pentru care ai fost pregătit.”

Ce urmează: MAI și MApN trebuie să vină cu un proiect în 30 de zile

Declarațiile lui Arafat vin în contextul în care Ordonanța de Urgență privind reforma administrației obligă Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale să elaboreze, în termen de o lună, un proiect de creștere a vârstei standard de pensionare pentru polițiști, militari și personalul din serviciile speciale.

Măsura este parte a unui pachet mai amplu de reforme, menit să reducă presiunea pe sistemul de pensii speciale și să păstreze în activitate personal calificat.

