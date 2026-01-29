La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română

Legea prevede că militarii ies la pensie la 60 de ani, dar în condiții de muncă speciale, vârsta poate ajunge la 48 de ani. Generalul (r) NATO Dorin Toma a explicat că sunt situații când posturi din zona administrativă sunt considerate mai speciale decât cele din teatrele de operații.

Generalul (r) Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, explică cum pot ieși militarii la pensie la 48-50 de ani, deși legea prevede ca vârsta de ieșire la pensie 60 de ani.

În ultimele zile, dezbaterea privind pensiile militarilor și vârsta de pensionare s-a intensificat, în contextul reformei mai ample a pensiilor de serviciu. În prezent, militarii și polițiștii au o vârstă standard de pensionare de 60 de ani, însă în practică mulți ies la pensie mult mai devreme, uneori între 48 și 55 de ani, prin utilizarea vechimii minime și a reducerilor pentru condiții speciale.

Pensiile sunt necontributive și se calculează ca procent din veniturile recente, fiind adesea semnificativ mai mari decât pensiile din sistemul civil. De asemenea, cumulul pensiei cu salariul la stat este permis, ceea ce a dus frecvent la situații în care persoane pensionate timpuriu revin în sistem cu salariu integral.

Guvernul și ministerele de resort discută un proiect de reformă care vizează, pe de o parte, creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, spre 62–65 de ani, pentru a o apropia de standardul civil, cel mai probabil fără aplicare retroactivă.

Pe de altă parte, cea mai avansată măsură este limitarea cumulului pensiei militare cu salariul la stat: pensionarii ar putea continua să lucreze în sectorul public doar dacă acceptă păstrarea a aproximativ 15% din pensie pe perioada angajării. Oficial, autoritățile susțin că nu se urmăresc tăieri directe ale pensiilor, ci o corectare a dezechilibrelor pe termen lung.

Reacțiile sindicatelor din MAI și ale structurilor militare sunt puternic critice, acestea avertizând că modificările impuse fără consultare pot duce la pensionări în masă și la pierderi de personal. Discuțiile rămân deschise, iar proiectele nu sunt încă adoptate definitiv, însă direcția generală indică o restrângere a pensionărilor timpurii și o reformă menită să reducă presiunea bugetară și diferențele față de sistemul civil.

General NATO explică principalele probleme

În acest context, generalul (r) Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, expune opinia sa privind subiectul pensiilor militare, opinie bazată și pe experiența personală de fost comandant, la diferite eșaloane în Armata Română.

„În urmă cu 2 săptămâni, șeful civil al Armatei Române promitea că rezolvă problema vârstei de pensionare în armată într-o săptămână...explicam atunci de ce este imposibil și care, în opinia mea, sunt principalele probleme în legătură cu vârsta de pensionare. Acum, cu o atitudine defensivă, aceeași persoană încearcă să liniștească personalul din sistem și să combată zvonurile care au apărut, în principal din cauza comunicării defectuoase”, arată generalul Toma pe o rețea de socializare.

Unii militari profesioniști pot și trebuie să părăsească sistemul după 25 de ani vechime, conform legii, arată generalul. Problema constă, spune el, în ieșirea necontrolată din sistem, lipsa unui management al carierei militare și condițiile de pensionare nediferențiate, în funcție de vechime.

„Conform legii pensiilor militare de stat din anul 2025, vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă era prevăzută la 60 de ani. Prin modificările și completările din anul 2023, vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă crește, gradual, la 65 ani până în anul 2035. Detaliile sunt explicate în cele 2 legi”, detaliază el.

Cum se poate ieși la pensie la 48 de ani

Atunci cum se poate ieși la pensie la 48, 50 ani? „Tot legea prevede că limita de vârstă poate fi redusă pentru activitate realizată în condiții de muncă deosebite, activitate realizată în condiții de muncă speciale și alte condiții. Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 13 ani. Ca urmare a acestei reduceri se poate ieși la astfel de vârste la pensie, fenomen încurajat de conducătorii sistemului de-a lungul anilor”, detaliază Toma.

Adevărata problemă, precizează el, este cum sunt stabilite posturile (locurile de muncă) și activitățile cu condiții deosebite, speciale, cum sunt stabilite criteriile și metodologia de încadrare a personalului militar în astfel de condiții?

„Prin hotărâre de guvern și prin ordin al ministrului apărării. Prin aceste reglementări, aproape toate posturile, inclusiv cele de stat major (birou), indiferent că lucrezi într-o structură administrativă sau operațională, sunt prevăzute ca desfășurând activități în condiții deosebite, speciale”, explică el.

Astfel, pentru orice cadru militar este foarte ușor ca, pe timpul a 25 de ani de vechime, să realizeze cei 12-13 ani de reducere a vârstei standard de pensionare ca urmare a desfășurării activității în condiții deosebite, speciale.

„Sunt multe situații când posturi din zona administrativă/stat major sunt considerate mai deosebite sau mai speciale decât cele din unități operative sau din unități unde militarii desfășoară zilnic activități de instrucție/exerciții și sunt dislocați în diferite teatre de operații”, explică generalul.

În concluzie, spune el, decizia de a revedea activitățile, criteriile prin care se stabilesc aceste condiții de muncă pentru fiecare post (loc de muncă) aparține guvernului și ministerului.