Scandal financiar internațional: Trezoreria SUA amenință o bancă elvețiană cu excluderea din sistem. Acuzaţii de spălare de bani pentru Iran, Rusia și Venezuela

Washingtonul a inițiat o procedură extrem de dură împotriva unei bănci elvețiene, suspectată că a facilitat operațiuni financiare de spălare de bani pentru Rusia, Iran și Venezuela.

Trezoreria Statelor Unite a anunțat că intenționează să ia una dintre cele mai dure măsuri posibile împotriva băncii private elvețiene MBaer Merchant Bank AG, respectiv interzicerea accesului acesteia la sistemul financiar american. O astfel de decizie ar putea izola practic instituția de tranzacțiile în dolari, cu consecințe majore asupra activității sale internaționale.

Potrivit autorităților americane, banca și unii dintre angajații săi ar fi facilitat, în mod repetat, tranzacții financiare pentru entități și persoane supuse sancțiunilor impuse de Washington. Aceste operațiuni ar fi implicat, printre altele, spălare de bani, finanțarea unor rețele asociate regimurilor sancționate și utilizarea unor companii-paravan pentru a ascunde identitatea beneficiarilor reali.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că instituția financiară ar fi direcționat peste 100 de milioane de dolari prin sistemul financiar american în numele unor actori considerați ilegali sau sancționați. Oficialul a avertizat că Washingtonul va utiliza toate instrumentele disponibile pentru a proteja integritatea sistemului financiar bazat pe dolar și pentru a împiedica folosirea acestuia în scopuri ilegale, conform Reuters.

Suspiciuni legate de Rusia, Iran și Venezuela

Conform autorităților americane, MBaer ar fi fost implicată în tranzacții suspecte legate de compania petrolieră de stat venezueleană PDVSA, inclusiv operațiuni asociate vânzării a milioane de barili de petrol, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA.

De asemenea, banca ar fi gestionat conturi aparținând unor cetățeni ruși, inclusiv persoane aflate sub sancțiuni, iar clienții de naționalitate rusă ar reprezenta o parte semnificativă a activelor administrate.

În același timp, autoritățile americane susțin că instituția ar fi facilitat tranzacții în beneficiul unor structuri asociate Gărzii Revoluționare Islamice din Iran și unității sale externe, Forța Quds, organizații desemnate de SUA drept entități implicate în terorism.

Anchetatorii americani afirmă că banca ar fi utilizat rețele de firme-fantomă și structuri financiare complexe pentru a ascunde originea și destinația fondurilor, permițând astfel ocolirea sancțiunilor internaționale.

Eliminarea de pe piaţa financiară americană

Departamentul Trezoreriei, prin intermediul rețelei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), a propus oficial interzicerea instituțiilor financiare americane de a deschide sau menține conturi corespondente pentru MBaer. Această măsură ar face extrem de dificil pentru bancă să efectueze tranzacții în dolari, moneda dominantă în comerțul și finanțele globale.

Excluderea din sistemul financiar american este considerată una dintre cele mai severe sancțiuni disponibile, deoarece majoritatea băncilor internaționale depind de accesul la dolar pentru operațiuni curente.

Autoritățile americane au deschis o perioadă de 30 de zile pentru consultări publice înainte de adoptarea unei decizii finale.

Reacția băncii și a autorităților elvețiene

MBaer Merchant Bank AG a transmis că va comenta oficial acuzațiile după consultarea avocaților din Statele Unite și a subliniat disponibilitatea de a colabora cu autoritățile de reglementare din Elveția. Instituția a afirmat că dispune în continuare de o bază solidă de capital și lichidități și că respectarea legislației și protejarea intereselor clienților reprezintă priorități esențiale.

Autoritatea elvețiană de supraveghere financiară FINMA a confirmat că este în contact atât cu banca, cât și cu autoritățile americane, și că a desemnat deja un auditor independent pentru a monitoriza activitatea instituției.

Acțiunea Washingtonului este considerată neobișnuită, fiind pentru prima dată când o bancă elvețiană este amenințată cu o astfel de excludere, instrument introdus după atentatele din 11 septembrie 2001 pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor.

MBaer Merchant Bank AG a fost fondată în 2018 de Michael Baer, membru al unei familii cunoscute în sectorul bancar elvețian, iar instituția administra active de aproximativ 3,5 miliarde de franci elvețieni, potrivit datelor publice recente.

Dacă sancțiunea va fi confirmată, banca ar putea suferi pierderi majore și restricții severe în operațiunile internaționale, întrucât accesul la sistemul financiar american este esențial pentru majoritatea instituțiilor bancare din lume.

Ultima bancă din Europa care a suferit o astfel de soartă a fost ABLV din Letonia, care a fost închisă în 2018 după ce autoritățile americane au acuzat-o de spălare de bani și încălcarea sancțiunilor americane.