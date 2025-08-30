Sindicaliștii din administrația locală nu mai lucrează cu publicul şi organizează protest pe termen nelimitat, de luni

Sindicaliștii din administrația publică locală vor declanșa de luni un protest pe durată nedeterminată. Vor fi prezenți la birou, dar nu vor lucra cu publicul, în semn de nemulțumire față de „cea mai severă lovitură aplicată administrației locale din ultimii 35 de ani”.

Sindicaliștii din administrația publică locală anunță că, începând de luni, 1 septembrie 2025, vor organiza un protest pe durată nedeterminată. Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii vor continua să vină la locul de muncă, însă nu vor desfășura activități cu publicul, ca formă de protest împotriva aşa numitului Pachet 2 de măsuri fiscal-bugetare pentru care Guvernul Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.

„Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacție la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le angajeze în Parlament”, potrivit comunicalui distribuit pe pagina de Facebook a organizaţiei sindicale.

Sindicaliștii consideră că „pachetul de măsuri promovat de Guvern aduce cea mai severă lovitură aplicată administrației publice locale din ultimii 35 de ani”.

Marius Sepi subliniază că angajații nu se opun reformei, ci au cerut în repetate rânduri o modernizare reală a administrației.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari și funcțiile neesențiale, precum cele ale viceprimarilor sau administratorilor publici, și să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajații de rând și în stabilitatea administrației locale. Am propus măsuri alternative de eficiență, precum desființarea funcțiilor de viceprimar și administrator public, limitarea indemnizațiilor consilierilor locali și condiționarea angajării administratorilor publici”, se arată în comunicat.

Protestul va continua până la retragerea sau corectarea măsurilor contestate, mai anunţă sindicatul, care face apel la solidaritate din partea altor organizații sindicale și a cetățenilor, susținând că „reforma nu poate fi construită pe spezele celor mai vulnerabili salariați și ale comunităților locale”.

Lista cu nemulţumiri

Sindicalişti au transmis, de asemenea, şi o listă cu măsurile care îi nemulţumesc şi care i-au determinat să recurgă la acest protest:

1. Reducerea drastică a personalului cu cu 25% în primării şi cu cu 20% din instituţiile Prefectului, fără criterii clare şi fără evaluarea impactului social.

2. Introducerea obligativităţii muncii cu jumătate de normă pentru funcţionarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională şi plecarea personalului calificat.

3. Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent.

4. Afectarea Poliţiei Locale şi a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi şi interzicerea organizării unor structuri în localităţile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunităţi întregi fără protecţie şi siguranţă.

5. Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administraţie este redus şi împins spre precaritate, Guvernul menţine şi chiar întăreşte numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene – adevărate sinecuri politice pe bani publici.

6. Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu îşi pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale.

7. Sancţiuni disproporţionate: primarii şi şefii compartimentelor financiare sunt puşi sub presiunea unor controale ANAF şi a unor sancţiuni financiare directe din partea Curţilor de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale şi destabilizarea comunităţilor.