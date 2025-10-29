search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Profesorii protestează în Piața Victoriei, alături de mai multe confederații sindicale. „Spunem un nu hotărât austerității”

0
0
Publicat:

Profesorii protestează joi, 29 octombrie, în Piața Victoriei față de măsurile de austeritate. Alături de ei, mai multe confederații sindicale au anunțat că ies în stradă, întrucât, potrivit acestora, măsurile luate de Guvern „au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Protestul are loc pe 29 octombrie/FOTO: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu
Protestul are loc pe 29 octombrie/FOTO: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Profesorii se numără printre cele mai afectate categorii de măsurile de austeritate adoptate prin Legea 141.

Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că după manifestație va fi declanșat un referendum național pentru greva generală în educație. El susține că protestele pot înceta doar dacă Guvernul abrogă Legea 141 și dacă ministrul Educației își dă demisia.

Spunem un nu hotărât austerității și vrem unitate între toate categoriile socio-profesionale, atât din mediul privat, cât și din mediul bugetar. Guvernul a încercat să le dezbine, dar de fiecare dată când a crescut TVA sau au explodat prețurile la utilități și hrană, toți cetățenii au fost afectați în egală măsură”, a declarat Marius Nistor pentru „Adevărul”.

El a precizat că protestul de mâine al profesorilor va dura până la ora 13. 

„Vremea pichetărilor a trecut. Nu poți face zilnic miting cu 40 de mii de oameni. Mesajul nostru este clar, iar pasul următor este referendumul pentru greva generală”, a declarat liderul Federației „Spiru Haret”.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că Guvernul „împinge sistematic personalul din educație spre o grevă generală”.

„Măsurile luate și continuate de Guvern nu fac altceva decât să determine profesorii să reacționeze radical. Paradoxal, o grevă generală ar conveni Guvernului, pentru că ar economisi miliarde de lei”, a afirmat Hăncescu.

Daniel David: „Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli”

Tot pentru Adevărul, ministrul Daniel David a spus că respectă dreptul sindicatelor de a manifesta, dar consideră că modul de acțiune a fost greșit.

„Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli. O greșeală se leagă de modul în care au protestat. Supărările sunt de înțeles, dar conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum trebuie să fie și ne-am făcut rău cu asta.

Și doi, cred că s-au grăbit să ceară demisii. Ei știu că aceste măsuri nu sunt luate de ministru, sunt luate în coaliție. L-au adus și pe președinte în discuție. Cred că astea sunt atitudini pentru mișcări sindicale mai vechi. Asta nu înseamnă că nu au dreptul să protesteze, dar cred că aceste două aspecte sunt greșeli, a spus acesta.

În ceea ce privește cererea de demisie, Daniel David a afirmat că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva problemele sistemice. „Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele bugetare, aș fi plecat. Un ministru nu pleacă atunci când doresc sindicatele. Prea repede am ajuns să vorbim despre demisii”, a subliniat el.

Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună

Luni, 27 octombrie, patru confederații sindicale au anunțat o acţiune de protest comună pentru miercuri, în fața Guvernului.

Este vorba de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

„Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară!

Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor”au transmis confederațiile, în urrmă cu câteva zile.

Sindicatele spun că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Sindicaliştii solicită, între altele:

  1. Un salariu minim decent şi pensii decente
  2. Resprectarea drepturilor legale şi contractuale ale lucrătorilor
  3. Taxare justă
  4. Stoparea măsurilor de austeritate
  5. Apărarea locurilor de muncă în administraţia publică – investiţii, nu şomaj
  6. Sănătate şi asistenţă socială
  7. Abrogarea măsurilor anti-educaţie
  8. Consolidarea sectorului silvic
  9. Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă
  10. Stop vânzării companiilor de stat
  11. Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului
  12. Referendum pentru noua Lege a apărării.
Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
stirileprotv.ro
image
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
mediafax.ro
image
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice
observatornews.ro
image
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
playtech.ro
image
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Sedativul pe care Ștefania Szabo și l-ar fi injectat înainte să moară ar fi cel care i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson. Ies la iveală NOI detalii absolut ȘOCANTE: „Într-o lună câte 32 de...”
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Urmează o schimbare bruscă de vreme. ANM face anunțul neașteptat
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!