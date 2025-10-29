Profesorii protestează în Piața Victoriei, alături de mai multe confederații sindicale. „Spunem un nu hotărât austerității”

Profesorii protestează joi, 29 octombrie, în Piața Victoriei față de măsurile de austeritate. Alături de ei, mai multe confederații sindicale au anunțat că ies în stradă, întrucât, potrivit acestora, măsurile luate de Guvern „au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Profesorii se numără printre cele mai afectate categorii de măsurile de austeritate adoptate prin Legea 141.

Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că după manifestație va fi declanșat un referendum național pentru greva generală în educație. El susține că protestele pot înceta doar dacă Guvernul abrogă Legea 141 și dacă ministrul Educației își dă demisia.

„Spunem un nu hotărât austerității și vrem unitate între toate categoriile socio-profesionale, atât din mediul privat, cât și din mediul bugetar. Guvernul a încercat să le dezbine, dar de fiecare dată când a crescut TVA sau au explodat prețurile la utilități și hrană, toți cetățenii au fost afectați în egală măsură”, a declarat Marius Nistor pentru „Adevărul”.

El a precizat că protestul de mâine al profesorilor va dura până la ora 13.

„Vremea pichetărilor a trecut. Nu poți face zilnic miting cu 40 de mii de oameni. Mesajul nostru este clar, iar pasul următor este referendumul pentru greva generală”, a declarat liderul Federației „Spiru Haret”.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că Guvernul „împinge sistematic personalul din educație spre o grevă generală”.

„Măsurile luate și continuate de Guvern nu fac altceva decât să determine profesorii să reacționeze radical. Paradoxal, o grevă generală ar conveni Guvernului, pentru că ar economisi miliarde de lei”, a afirmat Hăncescu.

Daniel David: „Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli”

Tot pentru Adevărul, ministrul Daniel David a spus că respectă dreptul sindicatelor de a manifesta, dar consideră că modul de acțiune a fost greșit.

„Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli. O greșeală se leagă de modul în care au protestat. Supărările sunt de înțeles, dar conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum trebuie să fie și ne-am făcut rău cu asta.

Și doi, cred că s-au grăbit să ceară demisii. Ei știu că aceste măsuri nu sunt luate de ministru, sunt luate în coaliție. L-au adus și pe președinte în discuție. Cred că astea sunt atitudini pentru mișcări sindicale mai vechi. Asta nu înseamnă că nu au dreptul să protesteze, dar cred că aceste două aspecte sunt greșeli”, a spus acesta.

În ceea ce privește cererea de demisie, Daniel David a afirmat că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva problemele sistemice. „Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele bugetare, aș fi plecat. Un ministru nu pleacă atunci când doresc sindicatele. Prea repede am ajuns să vorbim despre demisii”, a subliniat el.

Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună

Luni, 27 octombrie, patru confederații sindicale au anunțat o acţiune de protest comună pentru miercuri, în fața Guvernului.

Este vorba de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

„Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară!

Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor”, au transmis confederațiile, în urrmă cu câteva zile.

Sindicatele spun că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Sindicaliştii solicită, între altele: