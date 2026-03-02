Pe 8 Martie 1982, câțiva studenți la Politehnica bucureșteană susțineau în sala de lectură a Căminului de fete de la Facultatea Drept un spectacol sub titulatura de Cenaclul (mai târziu grupul umoristic) Vouă.

A fost prima manifestare artistică a unei trupe care a scris istorie în umorul românesc și care se încăpățânează să arate că nu și-a spus ultimul cuvânt, surprinzându-ne, în ultima perioadă, cu mai multe premiere teatrale. Două dintre ele, comediile „Școala de Agenți” și „Ce cauți tu în viața mea?", se joacă de două stagiuni la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase".

Turneul în marile orașe

Aflat într-o componență mult întinerită, cu actrițe și actori profesioniști talentați, Grupul Vouă pregătește pentru 8 Martie prima reprezentație, în sala de la Casa de Cultură din Chiajna, a unui spectacol dramatic muzical, cu parfum fin de București interbelic, scris și regizat de Adrian Fetecău, mentorul trupei.

Spectacolul se intitulează „La trei ochi sub plapumă”, după numele incitant al unei vestite cârciumi din epocă, și înglobează momente teatrale, muzicale și coregrafice, în ultimele dansând cei 12 actori angrenați în proiect.

După premiera din 8 Martie, când Vouă împlinește exact 44 de ani de la primul spectacol, trupa va pleca intr-un turneu în pricipalele orașe ale țării, pentru a demonstra că umorul teatral fără nicio vulgaritate, pe care l-a promovat de la înființare până în prezent, încă face spectatori de toate vârstele să râdă sănătos. Pe pagina de Facebook a trupei „Compania Teatrală Vouă” se găsește programul turneului.

Lorin Presecan îl joacă pe Iulia Baratky

Proiectul aduce în scenă figuri ale epocii interbelice într-o acțiune imaginară. Actorii nu numai că interpretează, ci și dansează în 6 dansuri.

Acțiunea se desfășoară în celebra cârciumă din epoca interbelică. În locație intră la un moment dat și Iuliu (Giuszy) Baratky, cel mai mare fotbalist român al perioadei interbelice.

„Este evocată în piesă toată activitatea lui Baratky, deoarece în cârciumă se află un tânăr ziarist la Curentul care îi ia un scurt interviu... Actorul care îl interpretează pe Iuliu Baratky se numește Lorin Presecan. Este din Deva, cu accent ardelenesc”, spune liderul grupului, Adrian Fetecău, care ne-a pus la dispoziție imagini de la ultima repetiție.