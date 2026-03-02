Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu, posibilă în cazul unui atac asupra centralelor nucleare, avertizează șeful AIEA

Un atac asupra centralelor nucleare civile din Orientul Mijlociu ar putea provoca evacuări în masă ale populației, a avertizat luni, 2 martie, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în cadrul deschiderii ședinței trimestriale a Consiliului instituției.

Grossi a spus că negocierile recente dintre Statele Unite și Iran pe tema programului nuclear iranian s‑au încheiat fără un acord, exprimându‑și nemulțumirea față de lipsa progresului, în timp ce a oferit asistență tehnică în timpul discuțiilor.

Situația din regiune este tensionată, mai ales după ce facilitățile nucleare iraniene, inclusiv centrala de la Natanz, au fost vizate de atacuri efectuate de Statele Unite și Israel, potrivit declarațiilor ambasadorului Iranului pe lângă AIEA, Reza Najafi.

„Din nou, ieri au atacat facilitățile nucleare pașnice și protejate ale Iranului”, a spus acesta jurnaliștilor. Cu toate acestea, organismul nuclear a precizat că nu există semne că vreo facilitate iraniană ar fi suferit daune.

„Diplomația este dificilă, dar niciodată imposibilă. Folosirea forței a fost prezentă în relațiile internaționale din cele mai vechi timpuri, dar este întotdeauna ultima opțiune”, a subliniat Rafael Grossi, potrivit theguardin.

Acesta a adăugat că soluția durabilă la tensiunile nucleare din regiune se află „pe masa diplomatică” și că este esențială o „înțelegere clară a domeniului și a verificabilității unui acord”. „Nu este o chestiune de dacă, ci de când ne vom reuni din nou la masa diplomatică. Trebuie să o facem cât mai repede posibil”, a spus șeful AIEA.

Referindu-se la impactul luptelor actuale din Orientul Mijlociu, el a declarat: „Nu putem exclude o posibilă eliberare radiologică cu consecințe grave, inclusiv necesitatea evacuării unor zone la fel de mari sau chiar mai mari decât marile orașe.”

„Vreau să subliniez că situația de astăzi este foarte îngrijorătoare. Iranul și multe alte țări din regiune care au fost supuse atacurilor militare au centrale nucleare și reactoare de cercetare nucleare funcționale, precum și situri de depozitare a combustibilului asociate, ceea ce crește amenințarea asupra siguranței nucleare. Emiratele Arabe Unite au patru reactoare nucleare în funcțiune. Iordania și Siria au reactoare de cercetare nucleare operaționale. Bahrain, Irak, Kuweit, Oman, Qatar și Arabia Saudită au fost, de asemenea, atacate. Aceste țări folosesc toate aplicații nucleare de un fel sau altul. Prin urmare, facem apel la cea mai mare prudență în toate operațiunile militare”, a precizat Rafael Grossi.

Discutând despre instalațiile nucleare rămase ale Iranului, el a spus: „Nu avem nicio indicație că vreuna dintre instalațiile nucleare, inclusiv centrala nucleară de la Bushehr, reactorul de cercetare de la Teheran sau alte facilități ale ciclului combustibilului nuclear, au fost deteriorate sau lovite. Eforturile de a contacta autoritățile de reglementare nucleară iraniene continuă, fără niciun răspuns până în prezent.”