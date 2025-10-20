Cele mai ciudate teorii ale conspirației după explozia din Rahova: „Aici s-a folosit explozibil, nu gaz metan”. Avertismentul SRI

Tragedia din cartierul Rahova a devenit un subiect de interes în mediul online, care s-a transformat ulterior într-un val de teorii ale conspirației, manipulări și afirmații false. Telegram, TikTok, Facebook și grupurile de WhatsApp au fost inundate de speculații care vorbesc despre bombe, asasinate puse la cale de instituții ale statului și legături inventate cu persoane publice.

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis un avertisment public, confirmând existența „unei campanii coordonate de dezinformare”.

Cea mai virală dezinformare susține că explozia nu ar fi fost provocată de o acumulare de gaz, ci ar fi fost rezultatul detonării unei bombe. Mesaje distribuite masiv pe Telegram susțin: „Gazele nu fac așa prăpăd”, „Să arunci un om la 200 de metri e nevoie de explozibil militar”, „Blocul arată ca după bombardament”.

Unii utilizatori afirmă chiar că „s-a folosit C4”, iar comparațiile cu atentatele ISIS au circulat intens. Un bărbat care pretindea că este „fost militar” afirma: „Aici s-a folosit explozibil, nu gaz metan”.

Până în acest moment, toate declarațiile oficiale și mărturiile locatarilor indică o scurgere de gaze ca sursă a deflagrației. Nu există nicio dovadă privind utilizarea unui dispozitiv exploziv.

Dezinformarea despre „fiul generalului SRI, ucis în explozie”

O altă teorie a conspirației susține că printre victime s-ar afla fiul lui Răzvan Ionescu, prim-adjunctul SRI, vehiculându-se chiar că explozia ar fi fost „o răzbunare politică”.

„Faptul că și avocata din cazul Colectiv, și fiul generalului Ionescu, singurul din CSAT care s-a opus anulării alegerilor, au murit în această explozie, chiar nu vă dă cu virgulă?”, scriu propagatorii dezinformării.

Nicio victimă nu poartă numele Ionescu. Conform informațiilor Antena 3 CNN, fiul generalului Răzvan Ionescu nici măcar nu locuiește în cartierul Rahova.

Avocata victimă, fals legată de dosarul Colectiv

O altă teoriile inventată susține că una dintre victime – o avocată care lucra în propriul apartament – ar fi fost „eliminată” deoarece „știa prea multe” despre dosarul Colectiv.

Mesaje distribuite pe rețele afirmă că „a fost o execuție mascată” și că „explozia a fost doar o acoperire”.

Avocata avea doar un client într-un dosar conex tragediei Colectiv, iar informațiile vehiculate sunt speculații fără fundament.

Reacția Serviciului Român de Informații: „Campanie coordonată de dezinformare”

Într-un comunicat transmis după valul de manipulări, SRI avertizează că situația este folosită pentru instigare și manipulare publică:

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.”

Autoritățile îndeamnă populația să se informeze doar din surse oficiale și să evite distribuirea conținutului neconfirmat, în special în contextul unei tragedii cu victime.