Procurorii au ridicat din casa lui Dumitru Buzatu plicuri cu bani „de pe porci și cireșe“, susține fiul său

Potrivit fiului lui Dumitru Buzatu, procurorii au ridicat din casa tatălui său două laptop-uri și plicuri cu bani.

Tudor Buzatu, fiul fostului președinte al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, aflat în arest preventiv după ce a primit mită 1,25 milioane de lei, spune că procurorii au mai ridicat și alte sume de bani de la tatăl său.

Mai exact este vorba despre două plicuri cu bani găsite la perchezițiile de la domiciliul lui Dumitru Buzatu, bani provenind din vânzarea animalelor și fructelor.

"Au ridicat foarte puține lucruri - două laptop-uri și niște sume mici, foarte mici, care aveau și proveniența pe ele, erau din gestiunea firmei, câteva mii de lei, banii pe niște porci, pe niște cireșe", a precizat la Digi 24 fiul fostului șef al CJ Vaslui.

Tudor Buzatu a mai spus că vorbește zilnic la telefon cu tatăl său și că are o stare de spirit normală.

"Discutăm zilnic, la telefon, când are acces la telefonul public din arest. Se simte bine, are acces la tratament. Are o stare de spirit normală pentru situația dată și discutăm banalități. Pentru o persoană aflată în arest provizoriu pot să spun că este bine, pentru o persoană aflată în situația asta - psihic, mă refer, și fizic probabil", a mai spus fiul lui Dumitru Buzatu.