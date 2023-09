Fiul lui Dumitru Buzatu, primele declarații după arestarea baronului de Vaslui

Tudor Buzatu a dezvăluit ce mesaj i-a trimis tatăl său după ce acesta a ajuns după gratii.

Fiul baronului de Vaslui, Tudor Buzatu, a vorbit la România TV despre scandalul în care este implicat tatăl său, aflat în prezent în spatele gratiilor.

El a spus că nu știa despre relația tatălui său cu omul de afaceri Emil Savin, zis Farmazon.

”Nu știu mare lucru nici despre relația tatălui meu domnul Savin. Nu știu de ce s-ar fi certat. Sunt prieteni de vreo 20-30 de ani. A venit un echipaj de la DNA la mine la ușă unde tatăl meu are domiciliul, dar nu mai locuiește de mai mult de 10 ani aici. Părinții mei sunt despărțiți și locuiesc în altă parte. Deși știau că nu mai stă aici, nu l-au găsit și m-a sunat mama care era în vizită că îl caută pe tata de la DNA. I-am întrebat dacă îi pot ajuta și au zis ca nu. Ok, nu! apoi au fost și la el acasă, unde locuiește el, unde are și acte. M-am dus acolo, erau domnii respectivi și mi-au zis că nu îmi pot da detalii și cam atât restul am aflat de la TV”, a declarat Tudor Buzatu la România TV.

Tudor Buzată a spus că a vorbit cu tatăl său la telefon, care –a cerut să nu îl viziteze, ”pentru că se odihnește”. ”Avem încredere în justiția din România”, a mai spus fiul lui Dumitru Buzatu.

Tudor Buzatu nu a comentat suspendarea mamei sale, Gabriela Crețu, din PSD.

”Suspendarea mamei? Nu, prefer să nu comentez deciziile partidului din care fac parte și vreau să mai fac parte. Poate că era un gest politic așteptat de societate… Răzbunare politică? Nu am eu asemenea…nu cred. S-au făcut speculații, dar nu cred. Eu cred cp s-a reacționat în favoarea imaginii partidului. Să nu fie afectată imaginea partidului de acest scandal”, a mai spus Tudor Buzatu.

La rândul său, Tudor Buzatu, a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Secretarului General al Guvernului.