Primul centru gratuit de tratare a minorilor toxicomani de deschide la Câmpina. Cum se va desfășura terapia

Adolescenții vor avea parte de tratament pe termen lung pentru a scăpa de dependență, nu vor fi nevoiți să-și întrerupă școala, iar după cel puțin o lună de internare vor avea parte de consiliere în continuare.

Săptămâna viitoare se înființează primul centru de cazare și tratament pe termen lung pentru minorii dependenți de droguri din proiect făcând parte Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina și Asociația ZI de BINE cu un program terapeutic special gândit de specialiștii în adicții de la Clinica Atelier PSY. Este primul astfel de centru din țară. Până acum minorii dependenți de droguri erau tratați numai în regim de urgență, iar după câteva zile erau trimiși acasă cu un risc imens de recădere în patima narcoticelor.

Melania Medeleanu, membru fondator al Asociației ZI de BINE, a explicat de ce a ales Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina pentru acest centru de cazare și tratament pe termen lung.

„Aveam nevoie de o incintă în spital, aveam nevoie de medici, de personal medical. La Voila au pavilion pentru copii, iar acest lucru este foarte important. În plus, spitalul este într-o zonă splendidă și asta o să le facă bine copiilor, cred eu. Ne-am înțeles cu managementul spitalului și am primit două saloane pe care le amenajăm ca să nu arate a spital, practic. Când vin la tratament copiii dependenți nu trebuie să resimtă atmosfera de spital. Cel puțin în salonul lor. Cum spuneam vorbim de două saloane unul pentru fete, altul pentru băieți. În total 14 locuri. Asta a fost inițial pentru că managementul spitalului a înțeles să se implice mai bine în proiect și a amenajat la rândul lui alte două saloane, iar acum avem 28 de paturi în total. Din partea noastră vorbim de o investiție de 120-130.000 de euro”, spune reprezentanta ZI de BINE.

Scoală pentru pacienți, terapie și pentru părinți

Melania Medeleanu a declarat că a fost pus la punct și modul în care va funcționa acest centru de cazare și tratament pe termen lung pentru minori.

„În primul rând cei care se internează și părinții lor trebuie să știe că programul are minimum o lună. Adică aici nu îi tratăm numai pentru faza acută, ci lucrăm cu psihologi. Am spus minimum o lună, dar nu și cel mult o lună. Repet, copii nu vor simți că sunt în spital, vor avea parte de tratament medicamentos, de asistență psihologică. Mai mult, fiind internați pentru cel puțin o lună de zile, copiii sunt rupți de școală. Pentru a nu se întâmpla acest lucru am făcut demersuri pentru ca aceștia să-și continue cursurile pe perioada internării cu ajutorul unor profesori din Câmpina care vor veni la Voila. În plus, după externare adolescenții dependenți vor rămâne în grija noastră pentru că vor veni cel puțin săptămânal la ședințe de terapie în grupuri de suport. În fine, nu i-am uitat nici pe părinții copiilor dependenți de droguri pentru că și aceștia vor face terapie, mai exact o consiliere. Mulți dintre ei neagă realitatea, neagă că au un copil dependent, iar multora dintre ei le este chiar frică să recunoască. Le este teamă că dacă recunosc și iau măsuri distrug viitorul copilulul. Ori este chiar invers”, a precizat Melania Medeleanu care a mai subliniat că toate serviciile enumerate mai sus sunt gratuite pentru tinerii pacienți.

De precizat că în prezent există câteva centre pentru tratarea dependenților, dar exclusiv pentru adulți, iar costurile lunare sunt de cel puțin 2.000 de euro.

Cum se vor forma experții

La rândul lui, Eugen Hrișcu, medic psihiatru și psihoterapeut la Clinica Atelier PSY care se va ocupa de tehnicile terapeutice în noul centru a explicat în detaliu care este situația minorilor dependenți de droguri în acest moment.

„În prezent nu vorbim de tratament, ci de o intervenție de urgență. Practic, tinerii care ajung la spital acum sunt în stare gravă și se rezolvă numai problema acută. Sunt internați în clinici de psihiatrie cu pacienți care au și alte afecțiuni pentru șapte, cel mult zece zile până se rezolvă problema acută după care sunt trimiși acasă. Deci nu vorbim de un tratament pentru dependență, iar recăderea în consum vine în cele mai multe cazuri. În noul centru se va face multă terapie psihologică, de grup sau individuală, iar asta durează, nu ajung câteva zile. Numai așa putem avea succes”, spune Eugen Hrișcu.

Medicul psihiatru a explicat și cum se va realiza formarea specialiștilor de la Voila.

„Va exista un training inițial pe adicții, pentru modul special, un pic mai complicat, în care se lucrează cu adolescenții. Apoi, vom rămâne în legătură cu specialiștii Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina și lunar vom avea un soi de ședințe de supervizare. Și asta pentru simplul motiv că este primul astfel de centru din țară. Nu avem experiență, practic inventăm domeniul. În cadrul acestor întâlniri lunare vom vedea ce probleme apar, ne vom adapta treptat terapiile”, a precizat expertul.

„N-ai bani, nu ai terapie!”

Mihai Copaceanu care este psiholog specialist în adicții consideră că înființarea noului centru cea mai bună veste din ultimii ani în ceea ce privește recuperarea adolescentului dependent de substanțe psiho-active.

„Este exact veriga care lipsea din lanțul terapeutic și vreau să cred că este doar un prim exemplu de bune practici, un exemplu de centru care va fi multiplicat cel puțin în fiecare județ din țară, iar în marile orașe putem vorbi de mai multe centre. Abia aștept să-l vizitez la deschidere. Consumul de droguri nu mai reprezintă un accident în Romania, o raritate, este o problemă națională de sănătate mintală și necesită soluții pe termen lung, de aceea trebuie tratat cu profesionalism și eficiență. Majoritatea tinerilor dependenți de droguri după ce ajungeau de urgență la serviciile de psihiatrie rămâneau fără niciun fel de intervenție de recuperare structurată, după externare. Vreau să reținem că dependența este o tulburare cronică, iar dependentul de substanțe are nevoie de o perioadă de cel puțin câteva luni pentru a-și diminua dorința compulsivă de a consuma, a învăța să funcționeze în absența drogurilor și a reînvăța să fie responsabil, să gândească liber și nedistorsionat. Comunitatea terapeutică are acest efect, de a te învăța că nu ești singurul, că sunt zeci și sute de persoane care se confruntă cu aceleași probleme ca ale tale și să înveți de la aceștia. Foarte important, centrul de la Voila este adresat și fetelor. Uitasem acest aspect, că și fetele au nevoie de terapie și recuperare. Este un sprijin real pentru familiile consumatorilor care se confruntă cu dificultăți majore în gestionarea vieții și sănătății propriului copil. Familiile erau obligate să se adreseze centrelor private, iar aici selecția era nedreaptă «n-ai bani, nu ai terapie!». Acum familiile fără resurse financiare se pot adresa și pot beneficia de servicii gratuite. Este o normalitate. Astfel de proiecte necesită sprijinul întregii comunități”, spune psihologul.

Mihai Copăceanu mai spune că numărul internarilor de urgență sub influența substanțelor nu reflectă realitatea.

„Sunt studii internaționale care estimează un lucru: doar 1 din 10 persoane consumatoare de droguri care prezintă probleme se adresează serviciilor de specialitate. În România, tinerii și familiile lor încă au temeri, consideră că dacă solicită ajutor specializat, acest aspect le va afecta cariera viitoare, că medicii îi vor rapoarta la poliție, ceea ce este complet fals. Numărul real este mult mai mare”, a precizat psihologul.

Consumatori de 12 ani sau chiar mai mici

Cifrele publicate de Ministerul Afacerilor Interne arată că vârsta consumatorilor de droguri a scăzut la 10 ani, iar un expert spune că problema nu este neapărat nouă, dar și că în prezent cifrele fenomenului sunt îngrijorătoare.

„2023 a adus în prim-plan problematica drogurilor, însă, această aducere în prim-plan a fost cumva determinată de anumite cazuri de notorietate publică. Problema drogurilor exista de mult timp. Am tot sesizat de-a lungul timpului, în diverse apariţii publice, faptul că există un fenomen de creştere a consumului de substanţe stupefiante, iar acest fenomen s-a acutizat în ultimii patru, cinci ani. Dacă discutăm de acutizare, discutăm de o creştere a cantităţilor care au fost consumate în România, discutăm de o diversificare a substanţelor utilizate, discutăm de o scădere a vârstei de consum. Dacă în urmă cu 10-15 ani persoanele consumatoare erau tineri de peste 20 de ani, iată că astăzi putem să vorbim, conform raportului publicat de Agenţia Naţională Antidrog, de un consum care începe după vârsta de 12-13 ani, ceea ce ne arată gravitatea fenomenului”, a afirmat recent Radu Ţincu, în cadrul unei emisiuni la Medika Tv.