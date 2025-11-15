MAGA dă în clocot. Semne că Trump pierde controlul asupra mișcării sale

După zece luni de mandat, președintele american Donald Trump se confruntă cu provocări venite chiar de la baza electorală pe care a construit-o și se vede pus în fața unui șir probleme ce ar putea amenința sprijinul său în MAGA, cu potențialul de a crea probleme legislatorilor care rămân alături de el, se arată într-o analiză Newsweek.

Marcat de furia fermierilor față de planul său de a importa carne de vită argentiniană și, mai recent, de victoriile democraților în alegerile locale de săptămâna trecută, Trump se confruntă cu foc prietenesc din cauza percepției unei schimbări de curs în ceea ce privește imigrația, starea economiei și cel mai recent episod din saga Epstein, de care administrația sa nu reușește să se scuture.

Aceste tensiuni au atins apogeul într-un interviu cu Laura Ingraham, difuzat luni, în cadrul căruia gazda Fox News a pus la îndoială decizia președintelui american în legătură cu oferirea a 600.000 de vize studenților chinezi și cu laudele neașteptate aduse programului de vize H-1B, ea caracterizând aceste măsuri drept poziții anti-MAGA.

Încercările lui Trump de a se apăra - prin declarații potrivit cărora China nu este un adversar mai rău decât Franța și că sunt necesari lucrători de peste străinătate ca explicație pentru lipsa de talente a SUA - pare să fi stârnit la fel de multe reacții negative ca și pozițiile în sine, deși Casa Albă spune că angajamentele fundamentale ale lui Trump sunt neschimbate.

„Într-un timp record, președintele Trump a făcut mai mult decât orice alt președinte din istoria modernă pentru a înăspri legile privind imigrația și a pune lucrătorii americani pe primul loc”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, pentru Newsweek, cu referire la taxa de 100.000 de dolari impusă pentru vizele H-1B și la măsurile luate de Departamentul Muncii împotriva abuzurilor din cadrul programului.

Președintele american a respins rapid ideea unei fracturi ce se conturează în tabăra MAGA în legătură cu oricare dintre aceste probleme.

„Nu uitați: MAGA a fost ideea mea. MAGA nu a fost ideea nimănui altcuiva”, a spus el. „Știu ce își dorește MAGA mai bine decât oricine altcineva, iar MAGA vrea să vadă țara noastră prosperând.”

O „președinție în dificultate ”

„Cred că baza MAGA se divizează”, a apreciat Peter Loge, profesor de media și afaceri publice la Universitatea George Washington. „Donald Trump nu își va pierde niciodată sprijinul de bază, dar ce înseamnă să fii MAGA sau un adevărat republican este deodată subiect de dezbatere.”

Loge, fost consilier senior al președintelui Barack Obama, a explicat pentru Newsweek că o combinație de probleme cu care se confruntă administrația, mai degrabă decât o anumită chestiune specifică, sunt indicii că Trump ar putea să-și piardă stabilitatea.

„Conectăm piesele pentru a crea o imagine de ansamblu, iar printre punctele recente se numără Epstein, alegerile, scepticismul Curții față de politicile tarifare ale lui Trump, creșterea insecurității economice, scăderea în sondaje. Aceste informații, aceste decupaje, încheagă o imagine a unei președinții aflate în dificultate.”

Todd Belt, profesor de management politic la Universitatea George Washington, a explicat la rândul său că printre semnele divizării bazei electorale a președintelui american se numără ședințele publice în cadrul cărora legiuitorii republicani au fost confruntați în legătură cu sprijinul lor pentru președinte. Un alt aspect concludent îl reprezintă faptul că legiuitorii și personalitățile din mass-media - așa-numita „elită” MAGA - par să se simtă confortabil să se despartă de Trump în chestiuni cheie.

Belt a menționat și alte probleme care au erodat percepția unui sprijin de neclintit din partea MAGA pentru președinte, inclusiv nemulțumirea crescândă față de sprijinul SUA pentru Israel și turnura lui Trump în raport cu Ucraina, care a înfuriat aripa izolaționistă a MAGA. El a adăugat însă că „cel mai important aspect este Epstein”.

Reticența Departamentului de Justiție de a face publice toate documentele legate de defunctul infractor sexual condamnat, precum și noile detalii privind relația lui Trump cu Epstein l-au adus pe președinte în postura de a fi acuzat că a devenit chiar establishmentul pe care a încercat să-l răstoarne.

„Cred că MAGA, mișcarea, este dispusă să-l ierte pe Donald Trump în multe privințe, pentru că îl consideră omul de afaceri care știe ce face atunci când oscilează în privința tarifelor și are acest comportament perturbator”, a spus Belt. „Dar acesta este un caz în care încalcă ideologia privind mușamalizările din partea statului profund și statutul de outsider - toate acele lucruri pe care le-a promis și în legătură cu care acum a trecut de cealaltă parte.”

Deși congresmenii din camera inferioară au obținut suficiente semnături pentru a forța un vot în Cameră privind publicarea dosarelor Epstein, Belt e de părere că proiectul de lege nu va trece de Senat și va evita perspectiva explozivă a unui veto al lui Trump. Chiar și așa, el anticipează că problema va rămâne un ghimpe în coasta președinției lui Trump.

Criza privind accesibilitatea

Această scânteie recentă din saga Epstein se adaugă problemelor cu care se confruntă deja președintele american în privința economiei - sondajele arată că rata de aprobare în chestiuni cheie precum inflația, continuă să scadă chiar și în rândul republicanilor.

Politologul Sheri Berman apreciază că loviturile legate de Epstein și problema accesibilității – o problemă despre care mulți spun acum că a avut consecințe politice pentru republicani – au creat o amenințare la adresa președinției lui Trump cum nu s-a mai văzut până acum, zguduind atât susținătorii intransigenți pentru care saga Epstein este esențială, cât și grupul de alegători „potențial schimbători” care vor lua în considerare creșterea costurilor atunci când vor vota în 2026 și ulterior.

„Oricare dintre aceste lucruri luat individual este gestionabil, însă combinația dintre nemulțumirea față de extrema dreaptă și temerile că aceste probleme generale de accesibilitate ar putea determina oamenii ce oscilează între republicani și democrați să voteze pentru democrați”, a declarat ea pentru Newsweek. „Aceasta este o situație oarecum diferită de cea cu care s-a confruntat Trump în trecut.”

Pe lângă criticarea aparenților săi transfugi – spunându-le reporterilor că aleasa Marjorie Taylor Greene, o aliată, „și-a pierdut calea” – strategia lui Trump a fost să ia exemplul confidentului său politic de lungă durată, Roger Stone, și să nege categoric că există vreo problemă de rezolvat.

De pildă, președintele american a susținut în repetate rânduri că prețurile la alimente „scad”, contrazicând dificultățile zilnice ale majorității americanilor și insistând că atât accesibilitatea, cât și revoltele legate de Epstein sunt farse create de rivalii săi.

„Nu poți scoate din ecuație economia”, a spus Belt. „Ceea ce simt oamenii și ceea ce văd în finanțele lor, nu poți niciodată să transmiți un mesaj despre asta în termenii unei farse.”

Strategul democrat Doug Gordon e de părere că impasul lui Trump este unul pe care el singur îl poate depăși, în ceea ce-i privește pe susținătorii înrăiți asupra cărora încă deține o „un control de fier”. Pe de altă parte, proximitatea față de președinte s-ar putea întoarce împotriva republicanilor care până acum s-au putut baza pe ea pentru avans politic.

„Problema republicanilor – care a ieșit din nou în evidență în alegerile recente – este că MAGA este un cult al personalității”, a spus el. „Iar când nu Trump nu este pe buletinul de vot, baza MAGA fie se divizează, fie rămâne acasă.”

Loge e de părere că alegerile la mijloc de mandat din 2026 sunt „un proxy pentru Donald Trump și politicile sale”, unul care îi va obliga pe republicani să decidă dacă să-l supere pe comandantul suprem sau pe alegătorii lor.

„Republicanii vor fi puși în situația de a fi nevoiți fie să continue să apere un președinte nepopular și politici nepopulare și să riște să piardă alegerile generale”, a spus el, „fie să atace un președinte nepopular și politici nepopulare și să riște să fie atacați de acel președinte în timpul alegerilor”.

MAGA rămâne creația lui Trump, iar cei mai fideli membri ai săi vor rămâne probabil alături de el în acest capitol dificil al președinției sale, însă membrii Partidului Republican în sens larg ar putea descoperi în curând costurile devotamentului, pe măsură ce se îndreaptă spre verdictul alegătorilor în alegerile intermediare.