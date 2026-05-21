Premierul Estoniei i-a mulțumit lui Nicușor Dan după ce avionul F-16 românesc a doborât o dronă în spațiul aerian baltic

Președintele Nicușor Dan a avut joi o convorbire telefonică cu premierul Estoniei, Kristen Michal, în cadrul căreia oficialul estonian a mulțumit României pentru intervenția avionului F-16 românesc care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al țării baltice.

Aeronava românească făcea parte din detașamentul „Carpathian Vipers”, implicat în misiunea de Poliție Aeriană Întărită desfășurată în statele baltice în cadrul angajamentelor asumate de România față de NATO.

Administrația Prezidențială a precizat că aceasta este a patra misiune de acest tip desfășurată de Forțele Aeriene Române în statele baltice începând din 2007. La actuala operațiune participă șase aeronave F-16 și 101 militari români.

Un avion de vânătoare românesc a doborât o dronă în Estonia

Incidentul a avut loc marți, când aeronava F-16 românească a interceptat și distrus o dronă care pătrunsese în spațiul aerian estonian. Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a declarat că drona fusese monitorizată înainte de intrarea în spațiul aerian al țării și că a fost doborâtă din prima rachetă lansată de aeronava F-16.

Cine e pilotul român care a doborât drona deviată de ruși

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit marţi identitatea pilotului român care a doborât drona intrată în spaţiul aerian al Estoniei, în timpul unei misiuni NATO de poliţie aeriană.

Este vorba despre căpitan-comandorul Pavelescu Costel-Alexandru, aflat în misiune în Lituania la bordul unui avion de vânătoare F-16 Fighting Falcon al detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”.

În semn de apreciere pentru reuşita sa, ministrul a anunţat că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa I.