„Miki”, primul pilot român de F-16 Fighting Falcon, a primit oficial comanda Bazei Aeriene 71 Câmpia Turzii

Generalul de flotilă aeriană Cătălin „Miki” Micloş, primul pilot român care a zburat în simplă comandă pe F-16 Fighting Falcon, a primit oficial de la comandorul Adrian Cîrjău comanda Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii.

„Mă reîntorc în această unitate după 9 ani, această bază fiind cea care m-a format ca aviator militar. Îi datorez foarte multe lucruri din ceea ce sunt astăzi. Unul dintre motivele pentru care sunt astăzi aici este că mă simt dator acestei baze, pentru că mă simt util Forțelor Aeriene activând aici alături de dumneavoastră. Baza 71 Aeriană își trăiește a doua tinerețe, fiind probabil cea mai frumoasă perioadă din istoria ei și mă simt onorat să fiu parte din acest colectiv în această perioadă. Baza 71 Aeriană este o unitate cu vechime, cu tradiții în această zonă a țării, responsabilă de partea de nord-vest a României, cu oameni experimentați, care își execută misiunile cu responsabilitate și la standarde ridicate. Urmează primirea primei Escadrile de F-16 Fighting Falcon, fiind unul dintre principalele mele obiective în acestă bază. Eu o să îmi fac datoria și o să fiu alături de dumneavoastră în fiecare efort pe care îl întreprindeți pentru a eficientiza acest proces de viitor. O să fiu unul dintre dumneavoastră!”, a declarat „Miki” la ceremonia la care a participat și locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general de flotilă aeriană Leonard-Gabriel Baraboi.

Înainte de a primi această funcție, generalul de flotilă aeriană a fost comandantul al Bazei 86 Aeriene Borcea „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” și anterior a făcut parte din prima serie de trei piloţi români care au fost trimişi în Portugalia pentru antrenamente pe F-16.

Reamintim că, până în prezent, la Forţele Aeriene Române a ajuns în total o flotă de 17 avioane F-16 MLU. Achiziţia acestora şi a pachetului de bunuri şi servicii aferent asigură creşterea securităţii României prin executarea permanentă a apărării spaţiului aerian naţional/NATO, pe timp de pace şi în situaţii de criză, prin Serviciul de Luptă Permanent – Poliţie Aeriană (SLP-PA), sub comanda NATO, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel aliat. Escadrila românească de F-16 Fighting Falcon zboară şi luptă sub numele „Warhaks” („Şoimii războiului” - n.red.) şi sub deviza „We prey, they pray” („Noi pustiim, ei se roagă” - n.red.).

De două ori greutatea lui în aur

Piloţii militari de luptă sunt cei mai costisitori profesionişti din sistemul defensiv al unei ţări tocmai din cauza costurilor mari de pregătire, iar cazul lui Cătălin Micloş este relevant în acest sens. După ce a zburat 1.000 de ore pe MiG-21 LanceR şi alte 600 de ore pe F-16 Fighting Falcon, „Miki” a ajuns o piesă de lux a Forţelor Aeriene. Dacă avem în vedere că o oră de zbor costă 6.500 de dolari cu MiG-21 LanceR şi ajunge la 8.000 de dolari cu F-16 Fighting Falcon, un mic calcul ne arată că „Miki” valorează în prezent 11,3 milioane de dolari, de două ori şi jumătate cât valorează greutatea lui în aur.

Catapultarea şi recuperarea

Cătălin Micloş a avut un serios moment de cumpănă în martie 2002, când a fost nevoit să se catapulteze din MiG-ul său 21 LanceR al cărui motor a refuzat subit să mai funcţioneze. Se afla deasupra comunei Sănduleşti, lângă Turda, când avionul a început să cadă, practic, din cer. Deşi primise ordin să-şi salveze viaţa, „Miki” se gândea doar la cei peste care urma să se prăbuşească aeronava. Cu eforturi mari, a reuşit să o ducă departe de comună, evitând totodată, în acest picaj, şi o benzinărie, şi cu numai câteva secunde înainte ca aparatul de zbor să se strivească de sol, a tras maneta de catapultare. A scăpat cu ceva probleme la coloana vertebrală, a crezut că nu va mai zbura vreodată, dar a avut noroc şi s-a refăcut în numai şase luni.